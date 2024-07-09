Как сообщается, иранцы смогли выровнять корабль, но затем он снова перевернулся.

7 июля СМИ сообщили о довольно интересном инциденте, который произошел в Иране. На стоянке в Бендер-Аббасе внезапно перевернулся фрегат IRIS Sahand, который был введен в строй всего 6 лет назад. Эксперты проанализировали имеющиеся данные и назвали вероятную причину инцидента. С выводами нас знакомит Defense Express.

Аналитики предположили, что фрегат IRIS Sahand стал жертвой критической ошибки иранских инженеров, которые "перестарались" с его усилением.

Известно, что IRIS Sahand проектировали как подражание британскому проекту Vosper Mark V. Иранцы решили "нарастить" ему водозамещение и номенклатуру вооружения, не меняя при этом длину и ширину корпуса корабля.

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Более того, фрегат испытали без полного набора оружия и только потом установили на него все дополнительные комплексы. И как раз вскоре после этого произошел инцидент.

Интересно, что по неофициальным сообщениям, уже после того как фрегат подняли и передвинули в другую точку, лопнули тросы, которые его держали, и он снова перевернулся. Только в этот раз инцидент случился уже в более глубоком месте, так что фрегат полностью затонул.

Стоит отметить, что некоторые эксперты не исключают также диверсию. В пользу нее говорит тот факт, что ранее IRIS Sahand использовали для вероятного координирования атак йеменских хуситов и тогда технические проблемы ему не мешали.

Иран поставляет оружие в Россию - что известно

Ранее сообщалось, что Исламская Республика Иран значительно увеличила производство ракет из-за соглашения с Россией. Сейчас арсенал Тегерана оценивают в более 3 тыс ракет.

Также сообщалось, что власти Ирана впервые поставили РФ новейшие авиабомбы, которые та может использовать для ударов по украинской территории.

Речь идет об управляемых авиабомбах Qaem-5, которые может использовать БПЛА Qods Mohajer-6.

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