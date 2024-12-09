Вскоре Россия может ощутить также недостаток в живой силе, считает эксперт.

Украина достигла мировых рекордов по уничтожению вражеской техники, не считая Второй мировой войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"У россиян ее запасы стремительно заканчиваются. Если еще недавно я говорил, что у них запасов железа до осени 2025 года, то такое впечатление, что дай бог до середины лета. Реальные запасы их железа тают. И это при том, что их оборонка работает в три смены. Они вышли на максимум еще в 2023 году, им расти дальше некуда", - сказал эксперт.

Он добавил, что все российское производство сейчас не способно покрывать потери на поле боя. Даже при том условии, что РФ пытается уменьшить использование своей техники на фронте.

Видео дня

"Они и сейчас пытаются воевать с минимальным использованием техники. И чем дальше - тем меньше у них автотранспорта. Я уже не говорю о бронированном железе. Это реально у них на грани катастрофы", - добавил Дикий.

В то же время он добавил, что сейчас в России нет особых проблем с личным составом. Впрочем, по словам эксперта, уже вскоре эта ситуация может измениться.

"Они набрали очень много и сейчас этот запас очень нерационально используют. Они буквально засыпают нас теми людьми, который они набрали в течение 2023-2024 годов. Но поступление нового человеческого материала у них прекратилось. Даже чрезвычайные выплаты не сработали. Оказалось, что количество людей, которые готовы отдавать свою жизнь даже за большие деньги - оно не бесконечно. Они уже всех купили", - пояснил Дикий.

Потери РФ в войне против Украины

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия потеряла в войне против Украины 600 тысяч своих солдат. Он также призвал обе стороны к переговорам, чтобы "прекратить это безумие".

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия потратила на войну в Украине уже $200 млрд за почти три года. Зато США с начала полномасштабной войны передали Киеву помощи на сумму $62 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: