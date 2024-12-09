Украина достигла мировых рекордов по уничтожению вражеской техники, не считая Второй мировой войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.
"У россиян ее запасы стремительно заканчиваются. Если еще недавно я говорил, что у них запасов железа до осени 2025 года, то такое впечатление, что дай бог до середины лета. Реальные запасы их железа тают. И это при том, что их оборонка работает в три смены. Они вышли на максимум еще в 2023 году, им расти дальше некуда", - сказал эксперт.
Он добавил, что все российское производство сейчас не способно покрывать потери на поле боя. Даже при том условии, что РФ пытается уменьшить использование своей техники на фронте.
"Они и сейчас пытаются воевать с минимальным использованием техники. И чем дальше - тем меньше у них автотранспорта. Я уже не говорю о бронированном железе. Это реально у них на грани катастрофы", - добавил Дикий.
В то же время он добавил, что сейчас в России нет особых проблем с личным составом. Впрочем, по словам эксперта, уже вскоре эта ситуация может измениться.
"Они набрали очень много и сейчас этот запас очень нерационально используют. Они буквально засыпают нас теми людьми, который они набрали в течение 2023-2024 годов. Но поступление нового человеческого материала у них прекратилось. Даже чрезвычайные выплаты не сработали. Оказалось, что количество людей, которые готовы отдавать свою жизнь даже за большие деньги - оно не бесконечно. Они уже всех купили", - пояснил Дикий.
Потери РФ в войне против Украины
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия потеряла в войне против Украины 600 тысяч своих солдат. Он также призвал обе стороны к переговорам, чтобы "прекратить это безумие".
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия потратила на войну в Украине уже $200 млрд за почти три года. Зато США с начала полномасштабной войны передали Киеву помощи на сумму $62 млрд.