Также глава Пентагона напомнил, что потери РФ вымеряются сотнями тысяч погибших и раненых.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потратила $200 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

По его словам, потери РФ в живой силе составили не менее 700 000 человек за этот период. А потери за первый год войны, по словам главы Пентагона, могли превысить потери России во всех конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых. Глава Пентагона отметил, что в последние месяцы оккупанты ежедневно теряли до 1000 человек.

Остин добавил, что США передали Украине две батареи Patriot, 24 ракетные системы HIMARS, тысячи единиц бронетехники и миллионы артиллерийских боеприпасов за это время, сказал Остин. Общая сумма, выделенная на военную помощь с февраля 2022 года, составляет более $62 млрд.

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Потери Украины и РФ в войне

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины и России в войне, призвав прекратить это "безумие".

"Они (россияне - УНИАН) потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно... Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей", - заявил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление избранного президента США Дональда Трампа о якобы потерях ВСУ в войне с Россией. "С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя", - отметил он.

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