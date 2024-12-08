Трамп: Россия потеряла на войне 600 тысяч солдат, Украина - 400 тысяч

Он заявил, что необходимо приступать к переговорам, чтобы предотвратить более фатальные последствия.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины и России в войне, призвав прекратить это "безумие". Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social.

Комментируя войну на фоне событий в Сирии, Трамп заявил, что Россия сместила внимание на Украину, "бросив" Башара Асада. Также новый американский лидер привел статистику потерь сторон в большой войне.

"Они (россияне - УНИАН) потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно... Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим", - заявил Трамп.

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Потери Украины и России в войне

По последним данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне 753 370 солдат. Ежедневно на фронте ликвидируют более тысячи оккупантов. В частности, за минувшие сутки уничтожено более 1400 захватчиков.

Зато потери ВСУ засекречены. Впрочем, иногда появляются заявления с цифрами. В сентябре издание The Wall Street Journal написало, что в конфиденциальной украинской оценке, сделанной в начале года, количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 000 человек, а раненых - 400 000. Однако впоследствии украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти данные, заявив, что цифры гораздо меньше.

Как пишет New York Times, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит только на 6, максимум 12 месяцев войны.

"Украинская армия изо всех сил пытается набрать солдат и оснастить новые подразделения. Количество ее солдат, погибших в бою, составляет около 57 000. Это вполовину меньше потерь России, но все еще существенно для гораздо меньшей страны", - пишет NYT.

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