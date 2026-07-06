'Небо определит исход этой войны': Зеленский рассказал FT о новом этапе войны с РФ

Президент считает, что Украина может выиграть у России и этот этап, но сейчас его слабой стороной остается ПВО.

Определяющая фаза войны России против Украины переместилась с суши и моря в воздух. При этом именно "битва в небе" определит ее результат, об этом в интервью газете Financial Times сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украине уже удалось лишить Россию победы на поле боя на суше, и вытеснить ее флот из большей части западной части Черного моря. Поэтому именно воздушное пространство стало решающим.

"Сегодня я считаю, что победа в этой войне достанется тому, кто умнее. Если остановить врага на поле боя, если остановить войну на суше и лишить его господства на море – как мы это сделали с помощью наших морских дронов, оттеснив российский флот, – то следующим полем боя станет небо. И небо определит исход этой войны", – сказал Зеленский, добавив, что в этой борьбе "гораздо меньше значения имеет то, чья территория больше".

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По его словам, хотя Россия больше географически и ее население больше, но война уже перешла в воздушное пространство, где Украина "уже конкурентоспособна". Он привел в пример способность Украины производить и применять беспилотники дальнего радиуса действия, что именило ход войны и позволило наносить удары по военным и энергетическим объектам глубоко на территории России.

Однако Зеленский указал на одну критическую уязвимость, которая пока может определить исход войны - это противовоздушная оборона.

"Остается только одна неизвестная. К сожалению, это противоракетная оборона", – сказал он, отметив, что это главная слабость Украины на текущий момент.

Зеленский заявил, что авиаудары с обеих сторон являются доказательством того, что "война меняется" и вступила в "новую фазу". Она сменила изнурительную войну на истощение, когда линия фронта сдвигалась лишь незначительно, несмотря на бои.

"Наши воины своей самоотверженностью остановили Россию на суше. Когда фронт в основном стабилен, а враг не может свободно действовать на море, остается только воздух"", – сказал Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что Украина сможет победить Россию в этом этапе. Но в этом есть несколько условий: партнеры должны продолжать финансовую поддержку, а солдаты - удерживать территорию, что каждый километр продвижения россиян обходился им в десятки тысяч человек.

Как войну изменили крылатые авиабомбы

Напомним, что в июне Россия и Украина стали все чаще применять КАБы. По данным аналитиков, планирующие авиабомбы выходят на более важную роль с обеих сторон. При этом Украина в этом году впервые начала применять КАБ собственной разработки.

Производство украинской баллистики

Кроме того, появляются свидетельства того, что Украина начала применять для ударов по РФ новую баллистическую ракету также собственного производства. Речь идет о ракете FP-9. По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, такая ракету действительно или уже есть, или появится в ближайшее время и будет даже во время первых тестовых полетов запускаться по военным объектам на территории РФ.

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