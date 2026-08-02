Война в Украине переместилась с земли в небо и превратилась в битву дронов, – The Guardian

После стремительного роста Украина стала мировым лидером в сфере беспилотных систем.

Через четыре с половиной года после того, как российский президент Владимир Путин направил танки на захват Киева, война в Украине перенеслась с земли в небо, превратившись в битву дронов, пишет Люк Хардинг в статье The Guardian.

В статье отмечается, что эта борьба – беспрецедентная в истории военного искусства – характеризуется технологиями, инновациями и стремительным развитием.

С 2022 года Россия каждую ночь наносит удары по украинским городам и населённым пунктам. Она запускает беспилотники "Шахед" иранской разработки, а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Видео дня

Автор признает, что после того, как в прошлом году президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, эти атаки усилились.

"Ракеты сыплются хаотично, убивая семьи в их квартирах и других гражданских лиц в рамках целенаправленной кампании террора", – отмечается в статье.

Украина, которая когда-то получала западную помощь, в ответ создала собственную военно-промышленную базу. После стремительного роста страна стала мировым лидером в сфере беспилотных систем.

Приводятся данные, что дроны, запущенные на прошлой неделе в сторону Крыма, были изготовлены в Киеве стартапом, специализирующимся на оборонных технологиях. Представители этой компании принимают участие в боевых операциях.

В 2026 году украинские дроны нанесли удары по Москве и родному городу Путина – Санкт-Петербургу, что поставило президента России в неловкое положение и заставило обычных граждан, ранее игнорировавших войну, осознать её реальность.

"Я думаю, что Путин боится. Одним из оправданий, которые он приводил для своей войны, было то, чтобы не дать Украине [потенциально] бомбить Москву. Сейчас это происходит как прямое следствие его действий", – поделился украинский командир из 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" с позывным Рей.

Рей сказал, что каждый раз, когда один из его дронов поднимался в лунное небо, направляясь к территории врага, он чувствовал "месть и справедливость".

"Мы не начинали эту войну. У нас нет выбора. Мы боремся за нашу независимость, за наш народ, за память о тех, кто погиб, и за наше будущее. Это борьба между рабами и свободными людьми", – высказал свое мнение военный.

В статье отмечается, что хорошо организованная операция с использованием дронов в Украине окутана тайной:

"Цель выявляет аналитический отдел. Западные партнеры предоставляют определенную разведывательную информацию, но большая ее часть – это открытые источники. Координаты экипажам дронов сообщают в последнюю минуту. Пока что никто из тех, кто участвует в запусках, не пострадал и не погиб, несмотря на попытки Москвы обнаружить и взорвать места запуска".

С прошлой недели бригада поджигает склады компании "Wildberries" – российского аналога "Amazon" – уничтожив как минимум девять из них. Украина утверждает, что эта компания продает военную продукцию.

Отмечается, что огромные размеры России – которые когда-то были её стратегическим преимуществом – превратились в слабость. По словам Бровди, охваченный паникой Кремль перебросил "определённое количество" средств противовоздушной обороны с линии фронта для защиты Москвы.

Добавляется, что сейчас в Крыму настолько мало топлива, что российские воинские подразделения порой не могут заправить и запустить дроны. Также часто происходят отключения электроэнергии.

"Операция бесконечна. Будет цепной эффект. Мы продолжим оказывать это давление. Они будут думать о выживании, а не о наступательных операциях", – поделился с изданием один из бойцов бригады с позывным Швейк.

В то же время автор статьи отметил, что не все украинские дроны достигают своих целей. По словам Рэя, примерно треть из них сбивается над оккупированной территорией. Он признал, что потери в небе над Россией значительно больше.

Тем не менее стратегия Украины – оказывать давление на российскую экономику – похоже, приносит результаты.

"Войска и ресурсы должны быть исчерпаны, чтобы им стало невозможно продолжать войну", – пояснил Бровди.

Командующий Силами беспилотных систем признал, что российские войска по-прежнему наступают в восточном регионе Донбасса, где продолжаются бои в городе Константиновка.

"Их достижения на сегодняшний день не оправдывают ту цену, которую они за них платят. Такими темпами, с их намерением захватить половину Украины, неужели они планируют воевать 100 лет?", – отметил он.

Роль дронов в войне

Ранее УНИАН сообщал, что украинские пограничники перехватили российский разведывательный дрон ZALA Z-20 на высоте 6858 метров, что стало новым рекордом. В Государственной пограничной службе Украины пояснили, что враг намеренно запускает эти беспилотники на такой высоте, чтобы сделать их недосягаемыми. Однако, как подчеркнули в ведомстве, для операторов STING 105-го пограничного отряда ГПСУ это не стало препятствием.

Также мы писали, что в Чёрном море затонул контейнеровоз "Янина" компании Fesco, входящей в состав "Росатома", после атаки морских дронов. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что судно затонуло в ночь на 1 августа в Черном море в 130 милях от Новороссийска в результате атаки двух украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. По его словам, это было "обычное мирное судно", которое перевозило гражданскую продукцию.

Вас также могут заинтересовать новости: