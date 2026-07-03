Война в небе изменится: западный аналитик назвал главное преимущество Gripen для Украины

По словам Бронка, когда Украина получит истребители Gripen с ракетами Meteor, российские Су-34 окажутся под угрозой.

Передача Украине шведских истребителей Gripen вместе с дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor может стать одним из важнейших шагов в укреплении украинских Воздушных сил. Именно эта комбинация способна впервые создать реальную угрозу для российских бомбардировщиков Су-34, которые регулярно запускают управляемые авиабомбы по украинским городам и позициям войск. К такому выводу пришел старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк в своей статье на Calibre Defence.

Эксперт напомнил, что 30 июня стало известно о контракте Украины с компанией Saab на поставку 16 новых истребителей Gripen E. Кроме того, в качестве временного решения Швеция передаст Украине ещё 16 истребителей Gripen C/D в рамках военной помощи, а поставки должны начаться в начале 2027 года.

Но, как отметил Бронк, самое важное то, что 1 июля во время пресс-конференции в Киеве министр обороны Швеции Пол Йонсон также подтвердил передачу вместе с самолетами дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" Meteor.

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"Передача Gripen C/D с ракетами Meteor уже давно считалась лучшим западным вариантом истребителя для Воздушных сил Украины. В частности, это самолет, который сравнительно легко обслуживать и эксплуатировать даже с неподготовленных аэродромов. В то же время ракеты Meteor позволяют перехватывать российские истребители-бомбардировщики Су-34 Fullback, которые ежемесячно сбрасывают сотни управляемых авиабомб", – говорится в материале.

Ограниченные нынешние возможности Украины

По мнению аналитика, парк истребителей F-16, который Украина эксплуатирует с лета 2024 года, оказался более успешным, чем многие прогнозировали, если оценивать количество налетов и живучесть на земле и в воздухе:

"Украинские F-16 уже сбили тысячи ударных беспилотников Geran-2/3 и дронов-приманок Gerbera, а также сотни крылатых ракет Х-101, семейства "Калибр" и 9М728. Кроме того, они регулярно наносят удары по российским военным позициям и объектам вблизи линии фронта с помощью управляемых авиабомб".

Однако, как отмечается, F-16 пока не смогли сбивать Су-34. Основная проблема нынешних украинских F-16, как и Mirage 2000-5, по его словам, заключается в том, что Су-34 обычно сбрасывают авиабомбы примерно в 60–70 километрах от линии фронта, находясь на большой высоте и развивая высокую скорость, после чего сразу разворачиваются и возвращаются на базу.

"Чтобы атаковать такие цели, украинские истребители вынуждены приближаться к российским позициям, попадая в зону поражения дальнобойных систем ПВО, таких как С-400, а также рискуя столкнуться с истребителями Су-35С и МиГ-31БМ, которые патрулируют воздушное пространство с дальнобойными ракетами", – пояснил Бронк.

Что дадут Gripen с ракетами Meteor

В материале отмечается, что ракеты AIM-120B/C AMRAAM, являющиеся основным вооружением украинских F-16, просто не обладают достаточной эффективной дальностью поражения (особенно при запуске с малых высот) против таких скоростных и высотных целей, как Су-34 и Су-35С. Из-за этого они не могут гарантированно поразить Су-34 за короткий промежуток времени перед сбросом бомб или составить конкуренцию российской ракете Р-37М, которую используют Су-35С.

Что касается ракет MICA, которыми оснащены Mirage 2000-5 для воздушных боев, то, как отмечает аналитик, они, вероятно, имеют даже несколько меньшую эффективную дальность в таких условиях, чем AIM-120C:

"Зато ракета Meteor благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю сохраняет значительно больше энергии при полете на большие расстояния. Это означает, что при правильном применении у неё гораздо выше шансы успешно поразить скоростные Су-34, а также истребители Су-30 и Су-35".

Автор считает, что, поскольку ракеты Meteor не интегрированы ни на F-16, ни на Mirage 2000-5, именно Gripen C/D открывает для Воздушных сил Украины уникальную возможность получить истребитель, который реально способен представлять угрозу для Су-34.

"В перспективе это может вынудить российскую авиацию совершать боевые вылеты ещё глубже над территорией России, что сделает значительную часть прифронтовых районов, которые сейчас регулярно подвергаются ударам планерными бомбами, значительно безопаснее", – пишет Бронк.

Другой подход к работе пилота

Он подчеркнул, что Gripen C/D также отличаются от F-16 и Mirage 2000-5 концепцией организации информации в кабине пилота.

"В отличие от американских, британских и французских истребителей, шведский самолет построен так, чтобы максимально автоматизировать такие процессы, как формирование полной картины боевой обстановки, расчет запаса топлива, времени и дистанции, а также планирование маршрута и корректировка полета непосредственно во время выполнения задания", – пояснил он.

Другими словами, отметил эксперт, это должно позволить значительно быстрее подготовить украинских летчиков.

Уроки предыдущего опыта

По мнению Бронка, несмотря на успешное использование F-16 и Mirage 2000-5, опыт Военно-воздушных сил Украины уже продемонстрировал несколько потенциальных проблем, которых ВСУ, ВВС Швеции и компании Saab следует избежать при интеграции Gripen C/D:

"Прежде всего, чрезвычайно важно обеспечить эффективную систему долгосрочного технического обслуживания самолетов, чтобы со временем значительное их количество не простаивало в ожидании капитального ремонта или глубокого технического обслуживания".

Во-вторых, пишет автор, Gripen не следует использовать для перехвата ударных беспилотников "Герань-2/3" и дронов-приманок "Гербера", несмотря на тот ущерб, который они наносят Украине.

"Gripen C/D с ракетами Meteor дают уникальную возможность противодействовать российским ударам планерными авиабомбами по прифронтовым районам. Если же эти самолеты использовать для борьбы с дронами, это быстро приведет к расходованию дорогостоящих ракет и ресурса самих самолетов, восполнить которые после использования будет сложно или даже невозможно", – пояснил Бронк.

Третья проблема, которую он видит, – даже с ракетами "Meteor" и высоким уровнем осведомленности о воздушной обстановке, который обеспечивают системы "Gripen", успешный перехват Су-34 остается очень сложной задачей.

"Поэтому такие операции должны тщательно планироваться и координироваться на уровне эскадрильи или авиационного крыла пилотами, которые хорошо понимают тактическую ситуацию, возможности российской авиации и её вооружения, а также сильные и слабые стороны собственных самолётов и ракет", – отмечается в материале.

По мнению автора, это станет непростым вызовом для Вооружённых сил Украины, где до сих пор доминирует сухопутная составляющая, а руководящие должности в Воздушных силах часто занимают офицеры, имеющие опыт преимущественно в войсках противовоздушной обороны или эксплуатации советских истребителей и штурмовиков.

Истребители Gripen для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Saab подписала с Украиной контракт на 16 истребителей Gripen. По данным компании, поставки самолетов запланированы на 2029–2030 годы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самолеты Gripen C/D, которые Швеция передаст Украине отдельно, должны начать поступать уже в начале 2027 года.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, когда украинские пилоты освоят Gripen. По его словам, этот процесс уже начался, и пилоты, "возможно, уже будут летать в начале 2027 года".

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