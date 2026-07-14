ВСУ обнаружили уязвимое место 'теневого флота' России: Мадяр объяснил, как это работает

Оккупантам приходится перевозить топливо по суше, что сопряжено с большим риском.

В Азовском море Силы обороны ВС Украины охотятся за небольшими судами "теневого флота" РФ, доставляющими топливо к огромным танкерам, которые загружаются на рейде в Черном море. Поражение малых танкеров, выполняющих роль "верблюдов", приводит к параличу фидерного флота агрессора - судов, перевозящих грузы между портами. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Он отметил, что ночью 14 июля СБС поразили ещё 11 судов противника, всего за 9 суток в Азовском море в рамках операции "МоЛоЧКа" украинские военные "дотянулись" до 116 единиц, в том числе до 5 танкеров, 5 сухогрузов и буксира.

"Теневой флот истощается, но должен исчезнуть как вид", - подчеркнул командующий.

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Он добавляет: не все понимают, что происходит вокруг морского боя, откуда так много разных судов, танкеров, какова их миссия и зачем СБС их "избивает, не топив, но превращая в дрейфующие по морю призраки".

"Коротко объясню: паралич фидерного флота РФ ("курьерские" малые и средние 140-метровые плоскодонные танкеры дедвейтом по 7000 тонн), как весомой составляющей теневого флота, по сути делает невозможным вывоз на экспорт "черного золота" с баз портовой нефтеперевалки и "наливаек" РФ по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю на крупные танкеры", - отметил Бровди.

Дело в том, что крупные танкеры не проходят по осадке к соответствующим нефтетерминалам и портам и вынуждены загружаться, находясь в Черном море на рейде,- прямо из емкостей вышеупомянутых небольших танкеров-курьеров. Каждый крупный танкер принимает на борт объем нефтепродуктов, который содержится в 12-15 малых курьерских судах, добавил Мадяр.

"Кроме того, уничтожение этих… верблюдов-танкеров и буксиров, которые их упорно таскают по морю после поражения, ограничивает поставки дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря", - объяснил военный.

Таким образом, по его словам, оккупантам остается транспортировать топливо очень опасным способом - автоцистернами и железнодорожными цистернами, которые также оказываются под огневым контролем Сил обороны Украины.

Удары по "теневому флоту" России - что известно

Как писал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ массово поражают в Азовском море суда "теневого флота" РФ. В частности, ночью 7 июля были поражены 8 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями. Суда были значительно повреждены, зафиксированы пожары.

Сообщалось, что все танкеры находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина - 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Среди целей - "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" и другие.

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