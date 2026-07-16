Украинские удары превращают Крым в 'ахиллесову пяту' России, - The Economist

Крымский мост, соединяющий полуостров с Россией, является очевидной целью для Украины.

Крым является плацдармом для России еще с тех пор, как она аннексировала этот украинский полуостров в 2014 году. Однако теперь Крым становится уязвимым.

Как пишет The Economist, полная изоляция полуострова дала бы Украине сильную позицию на любых будущих переговорах. Операции Украины с использованием дронов, которые нацелены на стратегические объекты инфраструктуры полуострова, уже дают результаты.

Отмечается, что Украина с помощью дронов атакует не только стратегические объекты инфраструктуры Крыма, но и автомобильные, железнодорожные и водные пути, связывающие полуостров с Россией. Данные организации по мониторингу конфликтов ACLED показывают, что из 692 атак, совершенных с 2022 года, более половины пришлось на последние 12 месяцев.

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Крымский мост (Керченский мост), соединяющий Крым с Россией, является очевидной целью для Украины, из-за чего пересекать его с опасными грузами, такими как топливо, стало слишком рискованно. Движение тяжелых грузовиков полностью запрещено. Морские связи также прерваны.

В издании напомнили, что Черноморский флот РФ, обычно базирующийся в Севастополе, был вынужден перебазироваться в более отдаленные порты. Также 13 июля Россия приостановила судоходство через Азовское море – жизненно важный водный путь, по которому проходит четверть ее экспорта зерна. На следующий день Украина заявила, что за ночь нанесла удары по 11 судам.

Также в издании отметили, что у российских войск в Крыму все еще есть запасы топлива и продовольствия. Однако их пополнение теперь будет происходить медленнее, а мирные жители вынуждены запасаться продуктами длительного хранения и ночами стоять в очередях за бензином.

Удары по целям на территории РФ

Кроме того, Украина бьет дронами не только по Крыму. В июне в ACLED зафиксировали более 100 атак глубоко в пределах территории России. Российские власти заявили, что 13 июля якобы перехватили 926 дронов, однако видеозаписи в соцсетях свидетельствуют о том, что по крайней мере часть из них прорвалась.

В издании подчеркнули, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и сетям распределения топлива наносят ущерб экспортным доходам и вызывают дефицит топлива по всей России. Последний раз россияне сталкивались с такими длинными очередями на заправках в последние дни существования СССР.

В издании добавили, что РФ также впервые за много лет начала терять территории. Также февраля 2022 года по 13 июля 2026 года погибло от 367 000 до 602 000 российских солдат, что соответствует 1-2% довоенного мужского населения призывного возраста страны.

По данным аналитического центра CSIS, Россия призывает в армию примерно 27 000 солдат в месяц, при этом теряя около 30 000. Перекрытие жизненно важного маршрута снабжения через Крым еще больше затруднит продолжение боевых действий.

Спецназовцы НГУ уничтожили российский бомбардировщик в Крыму

Напомним, что сегодня, 16 июля, спецназовцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Первый дрон попал в носовую часть бомбардировщика, а второй БПЛА нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно уничтожив его.

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