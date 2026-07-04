Зеленский прокомментировал атаку на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)

Также были попадания по Кронштадту, который является важной военной целью для Украины.

В ночь на 4 июля украинские беспилотники атаковали один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Это подтвердил президент Владимир Зеленский. "Этой ночью украинские дальнобойные санкции против России… сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту – важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает Украине точность ударов и выполняет план дальнобойных санкций.

В Силах беспилотных систем также прокомментировали ночной удар. "Операторы сил беспилотных систем поразили нефтяной терминал "Санкт-Петербург" и пункт базирования "Кронштадт" в Ленинградской области", - отметили военные.

Они сообщили, что атаку совершили операторы 1-го отдельного центра во взаимодействии с ССО, СБУ, Главного управления разведки и другими составляющими Сил обороны.

Также операторы 1-го отдельного центра поразили главный пункт базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота "Кронштадт". Объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов в Петербург.

Что известно о нефтяном терминале в Санкт-Петербурге

Терминал используется для приемки, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, мазута, дизельного горючего и других грузов. Его пропускная способность составляет около 10 млн тонн в год.

Удары по России

В ночь на 4 июля украинские дроны нанесли удар по нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом. Именно этот терминал является одним из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Сообщалось о масштабных попаданиях в порт, после которых начались пожары.

Кроме того, в ночь на 18 июня украинские дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

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