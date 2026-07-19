У российского бомбардировщика в Энгельсе оторвало хвост: СМИ показали спутниковый снимок

Россия больше не выпускает подобных самолетов.

В результате удара СБУ по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области РФ стратегический бомбардировщик Ту-95 буквально разломан на две части. Как говорится в публикации "Схем" (проект "Радио Свобода"), у самолета буквально оторвало хвост.

Издание привело спутниковый снимок от сервиса Planet Labs. Снимок показывает состояние самолета 19 июля. "Видно, что один из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Энгельс-2" под Саратовом получил критические повреждения. На фото четко видно – хвостовая часть самолета полностью "отсоединена" от основного корпуса", – отметили журналисты.

Известно, что эти самолеты задействованы в ударах по Украине ракетами Х-101. При этом подобные самолеты Россия уже не производит.

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Уничтожение самолета в Энгельсе

Напомним, что, по данным Службы безопасности Украины, украинские дальнобойные дроны преодолели около 800 километров до "Энгельса", поразив бомбардировщик во время стоянки. В СБУ добавили, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на самых отдаленных военных аэродромах.

В то же время эксперт Иван Ступак отметил, что в подобных операциях важны разведывательные данные, предоставленные западными партнерами. Ведь нужно точно "поймать" самолет, пока он находится без защиты.

Как Россия прячет самолеты

Добавим, что на фоне постоянных ударов на авиабазе "Энгельс" продолжается строительство крупных защитных укрытий для стратегических бомбардировщиков. Судя по данным спутников, укрытий строится не менее 17. Размеры укрытий соответствуют габаритам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые, вероятно, будут там спрятаны.

Работы на базе продолжаются не менее года и начались за несколько дней до начала украинской операции "Паутина", которая состоялась 1 июня 2025 года. И это первый случай, когда РФ массово сосредоточилась на защите именно стратегической авиации, тогда как ранее приоритетом были самолеты тактической авиации.

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