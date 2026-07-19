На Европу надвигается третья волна жары, и она станет наихудшей, – СМИ

Метеорологи не исключают, что в ближайшие недели будет побит абсолютный рекорд максимальной температуры на континенте.

В ближайшие недели Южную Европу может накрыть волна жары, которая станет самой сильной этим летом, а температуры приблизятся к историческим максимумам. Как пишет польское издание TwojaPogoda, самый опасный период традиционно приходится на последнюю декаду июля и первую декаду августа, когда вероятность длительных и чрезвычайно сильных температурных аномалий наиболее высока.

В публикации отмечается, что первые признаки экстремальной жары уже наблюдаются на юге Европы. Туристы, отдыхающие в средиземноморских странах, вынуждены приспосабливаться к аномально высоким температурам. Эпицентр жары в последние дни переместился из Испании на юг Италии.

Самым жарким местом Европы на данный момент стала итальянская Сардиния, где температура воздуха в тени достигла 47 градусов. Издание напоминает, что это всего на один градус меньше абсолютного рекорда острова, установленного в июле 2023 года, и почти равна абсолютному температурному рекорду Европы, зафиксированному в 2021 году на Сицилии – 48,8 градуса.

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В то же время в ближайшие дни в Италии, на Балканах и в Греции ожидается некоторое понижение температуры. Однако, как отмечает издание, оно будет относительным: дневные показатели все равно останутся на уровне 30–35 градусов, а ночная температура не опустится ниже 25 градусов.

Авторы материала предупреждают, что такое облегчение будет кратковременным. Уже на стыке июля и августа синоптические модели прогнозируют новую волну еще более интенсивной жары.

"Прогнозы указывают на температуры, достигающие 50 градусов в тени", – пишет издание.

Эксперты отмечают, что в таких условиях обычные уличные термометры, которые часто находятся под прямыми солнечными лучами, могут показывать значения за пределами своей шкалы.

Все это означает, что этим летом существует высокая вероятность установления нового абсолютного температурного рекорда для Европы. По прогнозам, самые экстремальные температуры ожидаются на юге Испании и Италии, где столбики термометров могут приблизиться к отметке в 50 градусов по Цельсию в тени.

Новости погоды

Как писал УНИАН, пока Западную Европу изнуряет экстремальная жара, в Южном полушарии регистрируется рекордно холодная зима. Страны Южной Америки накрыли невиданные холода, а снег выпал там, где его не было десятилетиями.

На этом фоне на франко-итальянской антарктической станции "Конкордия" зафиксировали температуру -84,1 °C – самую низкую на Земле с 2012 года и почти рекордную для этого региона. База расположена на Полярном плато на высоте более 3200 метров, где ученые работают в условиях изоляции и нехватки кислорода.

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