Жителей оккупированного Крыма ежедневно будут 'отрезать от мира' на 16 часов, – ЦПД

Считается, что отключение связи позволяет усилить контроль над информационным пространством.

Оккупационные власти еще больше усиливают контроль над Крымом – теперь под ударом мобильная связь и интернет. В некоторых населенных пунктах сеть будет функционировать лишь несколько часов в сутки, сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, жители Джанкоя будут иметь доступ к мобильной связи и интернету лишь восемь часов в сутки – все остальное время, а это две трети суток, сеть будет полностью отключена для пользователей.

Аналитики Центра подчеркнули, что главная причина таких шагов – военная. Оккупанты пытаются затруднить передачу данных о передвижениях своей техники и личного состава.

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Отмечается, что есть и другая цель – держать информационное пространство полуострова под жестким контролем и отрезать местных жителей от новостей, нежелательных для Кремля.

"Гражданское население становится заложником военных интересов Кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону", – говорится в сообщении ЦПД.

Ситуация со связью – лишь часть более широкой картины

Ранее УНИАН сообщал, что оккупированный Крым погрузился в масштабный блэкаут – свет исчез практически на всем полуострове. Перебои с электроснабжением продолжаются уже долгое время, и оккупационные власти после ударов по энергетической инфраструктуре перестали обнародовать данные о том, какие населенные пункты остаются обесточенными.

Ситуация затронула и топливное обеспечение. Подконтрольная России администрация Крыма объявила, что топливо временно будут продавать только государственным учреждениям. В соцсетях жители полуострова массово жалуются на последствия ограничений. Таксист Александр обратился к главе оккупационной администрации с вопросом, как теперь содержать семью.

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