Врачи назвали 10 повседневных привычек, которые сокращают срок жизни

Врачи советуют с молодости заботиться о здоровье, чтобы иметь шанс хоть немного пожить на пенсии.

Желание прожить долгую и здоровую жизнь – общая цель для многих людей, однако на этот процесс влияют не только наследственность или возраст. Как пишет издание Huffpost, повседневные привычки могут либо способствовать здоровому старению, либо, наоборот, постепенно приближать развитие хронических заболеваний, проблем с сердцем, памятью и подвижностью.

На основе рекомендаций и предостережений врачей издание составило список из десяти самых распространенных ошибок, которые больше всего вредят долголетию:

Отказ от профилактических обследований. В публикации говорится, что регулярные профилактические осмотры, вакцинация и скрининговые исследования помогают своевременно выявить опасные заболевания.

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Социальная изоляция. Автор отмечает, что активное общение положительно влияет на мозг и продолжительность жизни. По словам гериатра Ли Линдквист, особенно важно поддерживать контакты с людьми, которые дарят положительные эмоции. Она также напоминает, что пандемия COVID-19 продемонстрировала негативные последствия изоляции для когнитивного здоровья пожилых людей.

Отсутствие корректировки приема лекарств с возрастом. Эксперт объясняет, что препараты, назначенные десятилетия назад, могут быть уже неуместны в пожилом возрасте. Некоторые лекарства могут повышать риск падений или ухудшать память, поэтому врачи рекомендуют регулярно пересматривать схему лечения вместе с семейным врачом.

Недостаточная физическая активность. Специалисты подчеркивают, что движение остается одним из самых эффективных способов поддержания здоровья. Врачи советуют не ограничиваться однообразными нагрузками и постепенно увеличивать уровень активности.

Курение. В материале напоминается, что курение напрямую связано с повышенным риском рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других опасных состояний. В случае сильной зависимости врачи рекомендуют обращаться за профессиональной помощью, чтобы избавиться от этой привычки.

Нездоровое питание. По словам экспертов, наиболее благоприятной для долголетия считается средиземноморская диета с большим количеством рыбы, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Менять пищевые привычки лучше как можно раньше, ведь в пожилом возрасте это сделать значительно сложнее.

Хроническое недосыпание. В статье говорится, что недостаток сна связан с повышенным риском деменции, сердечных заболеваний и постоянного стресса. Врачи советуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки и обращаться к врачам в случае храпа или признаков апноэ.

Неконтролируемый стресс. Эксперты объясняют, что длительный стресс истощает иммунную систему, ухудшает сон, повышает артериальное давление и негативно влияет на обмен веществ. Поэтому важно научиться управлять стрессом с помощью психологической поддержки или изменений в образе жизни.

Отсутствие плана относительно будущего здоровья. Ли Линдквист призывает думать не только о последних днях жизни, но и о десятилетиях, которые могут им предшествовать. В публикации отмечается, что людям стоит заранее обсудить с семьёй возможный уход, место проживания и другие решения, которые могут понадобиться в пожилом возрасте.

Отсутствие финансового планирования. В заключение автор обращает внимание на ещё один важный аспект долголетия – финансовую готовность. По словам доктора Гизер Уитсон, директора Центра старения Дьюка в Северной Каролине, всё больше людей расходуют свои сбережения, поскольку не ожидали прожить так долго. Именно поэтому, заключают врачи, забота о физическом здоровье должна сопровождаться заблаговременным планированием финансового будущего.

Другие советы по здоровью

Как писал УНИАН, белый рис лучше подходит для людей с чувствительным желудком или заболеваниями, требующими диеты с низким содержанием клетчатки, ведь он содержит всего около 1 г клетчатки на стакан.

В то же время для долгосрочного здоровья кишечника полезнее цельнозерновые макароны и коричневый рис, которые обеспечивают больше клетчатки и питательных веществ. Выбор зависит от состояния пищеварения: при расстройствах лучше белый рис, а для профилактики и поддержания здоровья – продукты с высоким содержанием клетчатки.

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