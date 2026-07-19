Астронавтов могут оставить на Луне без шансов на спасение: в NASA забили тревогу

Если посадочный модуль выйдет из строя, астронавты могут оказаться на поверхности Луны без шансов на спасение.

Независимые инспекторы NASA заявили о критическом недостатке программы Artemis: в случае аварии во время будущих высадок на Луну агентство не сможет спасти астронавтов. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора NASA, которое осуществляет надзор за деятельностью космического агентства.

Согласно нынешнему плану, первая американская посадка на Луну в рамках программы "Артемида" должна состояться в 2028 году. Однако эксперты отмечают, что на поверхности спутника не будет резервного посадочного модуля, аварийного укрытия или другого транспорта, который можно было бы использовать для эвакуации экипажа.

В отчете отмечается, что астронавты будут работать в районе Южного полюса Луны – местности с многочисленными кратерами, валунами и крутыми склонами, где риск аварийной посадки значительно выше, чем в местах высадки миссий "Аполлон".

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Инспекторы предупреждают, что если посадочный модуль опрокинется или выйдет из строя, экипаж может остаться без возможности вернуться на орбиту.

"Если астронавты столкнутся с чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни, в космосе или на поверхности Луны, у NASA не будет возможности спасти экипаж", – говорится в отчете.

В настоящее время NASA заключило контракты с SpaceX и Blue Origin, которые разрабатывают лунные посадочные модули. Однако агентство не требовало от компаний создания резервного аппарата, который можно было бы использовать в случае аварийной ситуации.

Канадский космический аналитик Брайан Херли считает, что проблему можно решить, если ещё до первой пилотируемой миссии доставить на поверхность Луны запасной посадочный модуль с запасами кислорода, воды, продовольствия и системами жизнеобеспечения, пишет Forbes.

По его словам, стоимость такого проекта оценивается в 3–5 млрд долларов, что является относительно небольшой суммой по сравнению с общим бюджетом программы Artemis, который уже превысил 100 млрд долларов.

В Управлении генерального инспектора также напомнили, что после завершения программы Space Shuttle в 2011 году NASA больше не разрабатывало полноценных систем спасения экипажей для космических миссий.

Эксперты предупреждают, что авария без возможности эвакуации может не только стоить жизни астронавтам, но и поставить под угрозу будущее всей программы "Артемида".

В то же время руководство NASA сообщило инспекторам, что соглашается пересмотреть анализ рисков и дополнить его стратегиями длительного выживания экипажа на поверхности Луны.

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