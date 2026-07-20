Американцы заказали на Temu летательный аппарат для человека, и он действительно взлетел

Мужчин приятно поразило качество карбонового корпуса.

Группа американских блогеров заказала на маркетплейсе Temu персональный летающий дрон, способный поднять человека в воздух. Создатели контента на своём канале Goonzsquad назвали этот проект одним из самых опасных и амбициозных в своей практике.

Аппарат прибыл не сразу, а несколькими партиями: сначала карбоновая рама, аккумуляторы и корпус кабины, а уже позже – двигатели, винты и пульт управления. Еще на этапе распаковки ребята признались, что нервничают больше, чем радуются.

"Это не самая опасная вещь, которую мы покупали на Temu. Это самая опасная вещь, которую мы покупали вообще", – сказал один из участников команды.

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Несмотря на опасения, что конструкция окажется дешевой подделкой, блогеров приятно поразило качество карбонового корпуса. Они даже сравнили покупку с Jetson ONE – персональным электросамолетом, который стоит шестизначную сумму в долларах, тогда как их вариант с Temu обошелся в разы дешевле.

Сначала один из винтов оказался поврежденным, и продавцу отправили запрос на замену. Отдельную сложность представлял пульт управления – все надписи на нем были на китайском, поэтому часть функций блогеры расшифровывали с помощью ChatGPT.

Когда аккумуляторы наконец зарядились, команда отправилась на открытое поле для главного испытания. Сначала дрон подняли в воздух дистанционно, без пассажира – аппарат ровно завис и аккуратно приземлился. Это вдохновило одного из участников сесть в кабину, пока другой управлял полётом с земли.

Дрон поднял мужчину на несколько метров без каких-либо проблем. После приземления он поделился впечатлениями.

"На самом деле ощущения были не такими уж и плохими, честно говоря. Мне просто очень хотелось продолжать летать", – рассказал он.

Несмотря на удачный тест, команда решила пока не пилотировать аппарат самостоятельно без посторонней помощи – решили набраться больше практики и получить консультацию производителя, прежде чем пробовать полностью самостоятельный полет.

Ранее УНИАН писал, что на маркетплейсах AliExpress и Temu продаются настоящие жилые дома с тремя спальнями, ванной, кухней и солнечными панелями. Одна из моделей стоит 4 781 евро с бесплатной доставкой из Китая, а ждать доставку приходится около двух месяцев.

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