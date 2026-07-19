Одна из 'секретных функций' банкомата оказалась мифом: что говорят эксперты

В 1990-х годах чиновники обсуждали внедрение подобной системы.

В сети довольно долго циркулирует утверждение, что ввод PIN-кода от банковской карты в банкомате в обратном порядке активирует сигнал тревоги. Этот способ якобы должен помочь оперативно вызвать правоохранителей в случае ограбления.

Как пишет dobreprogramy, на самом деле это является мифом. Однако этот миф не возник на пустом месте.

В 1994 году американский юрист Джозеф Зингер предложил в США систему, при которой банк распознавал бы обратный PIN-код как сигнал тревоги для полиции. Идея получила патент, а номера, читаемые одинаково с обеих сторон, такие как 9119, вообще не должны были доходить до пользователей карт.

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В 2000-х годах часть политиков в нескольких штатах США пыталась добиться того, чтобы банки использовали такое решение. Примерно в то же время начали появляться первые сообщения, описывающие этот трюк как действующую функцию банкоматов.

В издании подчеркнули, что эта идея в итоге осталась на стадии обсуждения, поскольку банки и регулирующие органы не были убеждены в целесообразности этого проекта. Противники указывали на несколько серьезных проблем.

Эту идею критиковали за то, что подобная система была бы дорогостоящей, а её эффективность в условиях реального ограбления было бы трудно оценить. Более того, полиция могла бы получать множество ложных тревог.

Также банки рассматривали предложение, согласно которому клиент после ввода PIN-кода нажимал бы скрытый символ, подтверждающий или отменяющий транзакцию. Как и прошлая идея, этот вариант не нашел практического применения.

Французские банки внедряют новую технологию платежей

Напомним, что Французская компаниея Thales разработала технологию, которая использует отпечатки пальцев клиентов для подтверждения покупок. Благодаря этому использование традиционных PIN-кодов становится ненужным.

Принцип работы биометрических банковских карт прост: встроенный датчик карты сравнивает отпечаток пальца клиента с данными, хранящимися на карте. Если совпадение подтверждается, платеж сразу же утверждается.

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