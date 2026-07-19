Летом многие украинские хозяйки пекут пироги с фруктами и ягодами. Сладкий, с легкой кислинкой смородиновый пирог из песочного теста, а особенно со сметанной заливкой - хороший вариант вкусного и полезного десерта.
Пирог со смородиной - простой рецепт
Такой пирог из черной смородины сможет приготовить любая хозяйка - даже та, которая не очень любит "возиться" с выпечкой. Десерт готовится быстро, получается очень вкусным, а тесто - хрустящим.
Ингредиенты для теста:
- 160 граммов муки;
- 80 граммов сливочного масла;
- 50 граммов сахара;
- щепотка соли;
- пол чайной ложки разрыхлителя;
- 1 ч.л сметаны;
- 1 яйцо.
Ингредиенты для заливки:
- 200 граммов сметаны;
- 100 граммов сахара;
- 100 граммов смородины;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 ст.л крахмала.
В сухой глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль и сливочное масло, растереть в крошку. Вбить яйцо, влить сметану, замесить тесто, собрав его в один комок. Затем взять форму для запекания, распределить тесто по ней, сформировав бортики. Убрать заготовку в морозилку на 20 минут.
За это время приготовить заливку - влить в миску сметану, вбить яйцо, сахар, ванилин и крахмал. Размешать венчиком или вилкой массу до однородности. Достать форму из морозилки, распределить внутри заливку. Аккуратно выложить ягоды смородины сверху. Поставить пирог из смородины в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. По истечение этого времени остудить пирог прямо в духовке, а потом подавать к столу, разрезав на порционные кусочки.