Два невероятно удачных рецепта такого десерта для каждой хозяйки.

Летом многие украинские хозяйки пекут пироги с фруктами и ягодами. Сладкий, с легкой кислинкой смородиновый пирог из песочного теста, а особенно со сметанной заливкой - хороший вариант вкусного и полезного десерта.

Пирог со смородиной - простой рецепт

Такой пирог из черной смородины сможет приготовить любая хозяйка - даже та, которая не очень любит "возиться" с выпечкой. Десерт готовится быстро, получается очень вкусным, а тесто - хрустящим.

Ингредиенты для теста:

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160 граммов муки;

80 граммов сливочного масла;

50 граммов сахара;

щепотка соли;

пол чайной ложки разрыхлителя;

1 ч.л сметаны;

1 яйцо.

Ингредиенты для заливки:

200 граммов сметаны;

100 граммов сахара;

100 граммов смородины;

1 пакетик ванильного сахара;

1 ст.л крахмала.

В сухой глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль и сливочное масло, растереть в крошку. Вбить яйцо, влить сметану, замесить тесто, собрав его в один комок. Затем взять форму для запекания, распределить тесто по ней, сформировав бортики. Убрать заготовку в морозилку на 20 минут.

За это время приготовить заливку - влить в миску сметану, вбить яйцо, сахар, ванилин и крахмал. Размешать венчиком или вилкой массу до однородности. Достать форму из морозилки, распределить внутри заливку. Аккуратно выложить ягоды смородины сверху. Поставить пирог из смородины в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. По истечение этого времени остудить пирог прямо в духовке, а потом подавать к столу, разрезав на порционные кусочки.

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