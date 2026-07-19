Ученые развенчали популярный миф - на самом деле коты приносят мышей не из-за заботы о вас.

Кошки часто удивляют нас своим необъяснимым поведением. Кажется, что многие их поступки лишены смысла, хотя на самом деле животные ничего не делают просто так. Один из самых частых вопросов владельцев - почему кот приносит добычу хозяину. Обнаружить у порога мертвую птицу или ящерицу бывает не очень приятно, но не спешите ругать питомца. У него есть на это причина.

Почему кот приносит добычу домой - объяснение ученых

Об этой особенности поведения животных рассказали издания Daily Paws и Cats.org. Эксперты развенчали мифы, связанные с охотой кошек.

Если спросить у владельцев, почему кот приносит мышь хозяину, то часто можно услышать такой ответ - пушистый друг проявляет заботу о человеке. Многие люди воспринимают такой подарок как жест внимания и любви, думая, что животное делится своим обедом.

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Вторая распространенная версия, почему кошка приносит мышей, объясняет это поведение демонстрацией навыков. Владельцы думают, что так питомец показывает пример удачной охоты и хочет научить нас ловить добычу.

Однако эксперты отвергают обе догадки. На самом деле причина, почему кошка приносит мышей хозяину, совсем другая. Дома животное чувствует себя в безопасности и комфорте. Если кот не хочет съедать жертву сразу, то может приносить её к своему жилью. Так кошка будет уверена, что добычу не съедят и не украдут.

Таким образом, на самом деле кот приносит мышей домой не для вас - он просто делает себе запас "на потом" в безопасной обстановке. Этот жест вообще не предназначен человеку. Хотя в какой-то степени он все равно свидетельствует о любви, ведь это значит, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами.

Иногда коты могут нести несъедобные объекты - игрушки, листья, палки, человеческую еду. Как и в случае с мертвыми животными, это не подарок для человека. Возможно, новый предмет необычно пахнет и вызывает интерес питомца, поэтому он приносит его домой, чтобы изучить позднее.

Также бывает, что принесенная мышь или птица оказывается живой. Кошки могут намеренно не добивать жертву сразу, чтобы измотать. Чем меньше добыча сопротивляется, тем ниже риск получить травму.

Что делать с мышью, которую принес кот

Эксперты подчеркивают - хотя нам может нравиться, что кошка охотится на мышей, поощрять такое поведение все же не стоит. Пушистые друзья могут уничтожать редких для вашей местности птиц и других животных. Коты приносят такой большой вред природе, что в некоторых странах их признали опасным инвазивным видом. К тому же самовыгул опасен для самих питомцев из-за риска отравления, гибели в ДТП или встречи агрессивных собак.

Специалисты советуют не позволять любимцам гулять самим, а выгуливать их на шлейке. Зная, что значит, если кот приносит мышь домой, можно удовлетворить охотничьи инстинкты животного в домашних условиях. К примеру, можно купить для четверолапого друга интерактивные игрушки, лабиринты, кошачью мяту или домик. Если хочется выпускать кошку на улицу, то желательно сделать для нее огороженный вольер.

Пойманных животных рекомендуется выпускать на улицу, если они живы, или выбрасывать в мусорное ведро, если мертвы. Не стоит позволять питомцу глотать добычу, поскольку он может смертельно отравиться. К примеру, если мышь съела отравленное пестицидами зерно, то яд попадет и в организм кошки.

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