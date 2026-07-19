Рассказываем, какое тесто лучше выбрать для пирожков с фруктами и ягодами.

Одни хозяйки выбирают быстрое тесто на кефире, другие не изменяют классическому дрожжевому.

Мы собрали оба проверенных рецепта и лучшие летние начинки, чтобы пирожки в духовке получились пышными, румяными и очень вкусными.

Тесто на пирожки на кефире - домашняя классика

Тесто для пирожков на кефире - один из тех проверенных домашних рецептов, который многие хозяйки годами хранят в своих кулинарных блокнотах. Оно готовится быстро, получается мягким и нежным, а выпечка долго остается свежей. Особенно хорошо такое тесто готовить на пирожки с яблоками.

Видео дня

Вам понадобятся:

1 стакан кефира или кислого молока;

1/2 ч. л. соды;

1 яйцо;

1/2 стакана сахара;

100 г сливочного масла;

мука (сколько возьмет тесто).

Для начинки:

5-6 яблок;

сахар - по вкусу.

Смешать кефир с содой, добавить яйцо, сахар и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешать и постепенно всыпать муку, пока тесто не станет мягким, эластичным и не перестанет липнуть к рукам. По консистенции оно должно напоминать тесто для вареников.

Разделить тесто на четыре равные части и каждую раскатать в круг. Яблоки нарезать небольшими кубиками, выложить начинку на тесто и посыпать сахаром по вкусу.

Сформировать пирожки, тщательно защипнув края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °С духовке до золотистой корочки.

Дрожжевое тесто на пирожки по рецепту Лилии Цвит

Любителям классической домашней выпечки понравится универсальное дрожжевое тесто от украинского кулинарного блогера Лилии Цвит.

Автор отмечает, что это тесто на пирожки в духовке подходит как для сладких, так и для соленых начинок, поэтому на нем можно готовить как пирожки с вишней в духовке, так и пирожки с абрикосами или яблоками.

Вам понадобятся - для опары:

500 мл теплой воды;

40 свежих прессованных дрожжей (или 14 г сухих);

2 ст. л. сахара;

200 г пшеничной муки.

Для теста:

готовая опара;

600 г пшеничной муки (при необходимости можно добавить немного больше);

90 мл растительного масла.

В теплой воде растворить дрожжи и сахар, затем добавить соль и растительное масло. Порциями добавить муку и замесить мягкое и эластичное тесто.

Накрыть миску полотенцем и оставить тесто в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме. После этого обмять, разделить на порции, сформировать пирожки с любимой начинкой и дать им еще немного подойти перед выпечкой.

Выпекать при 170С примерно 30 минут.

Начинка может быть любой.

С яблоками

Яблоки нарезать небольшими кубиками и слегка потушить на сливочном масле с сахаром. В конце добавить щепотку корицы. После охлаждения начинка не будет растекаться и сохранит насыщенный вкус.

С абрикосами

Абрикосы разрезать пополам или на четвертинки. Если плоды очень сочные, добавить немного сахара и чайную ложку кукурузного крахмала - он удержит сок внутри пирожков.

С вишней

Хотя сезон свежей вишни уже заканчивается, для пирожков отлично подойдет замороженная ягода - ее размораживают, а сок сливают.

Совет: чтобы начинка не вытекала, опытные хозяйки советуют добавлять немного кукурузного или картофельного крахмала. Он впитывает лишний сок, а пирожки остаются румяными и не размокают внутри.

Ранее мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс".

Вас также могут заинтересовать новости: