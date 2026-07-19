Украина пытается сделать оборону Крымского полуострова невозможной, – СМИ

Прогресс в развитии украинских беспилотных технологий открыл новые возможности.

Российский президент Владимир Путин теряет контроль над воротами в Черное море после того, как Украина нанесла серию сокрушительных ударов по российским кораблям в этом стратегически важном водном пути, что знаменует чрезвычайный перелом в ситуации, пишет The IPaper.

Издание сообщило, что Киев использует дроны для нанесения ударов по российским танкерам, курсирующим по Азовскому морю – ключевому внутреннему морю на юге Украины, которое соединяет Черное море, Восточную Европу и остальной мир.

Как сообщает агентство Reuters, Россия была вынуждена приостановить судоходство через канал "Дон-Азов", соединяющий Каспийское море с Азовским и Черным морями через речную сеть.

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"Украина утверждает, что Россия больше не может пользоваться Керченским проливом, который отделяет оккупированный Крым от России", – говорится в статье.

Издание отметило, что эти события заставили министра иностранных дел России Сергея Лаврова выступить на этой неделе с гневным заявлением, в котором он назвал эти нападения "актами терроризма", "выходящими даже за рамки пиратства", при этом признав, что они "наносят ущерб и сеют страх".

В публикации отмечается, что с момента начала операции, которую Украина начала 6 июля, количество атак дронов на российские суда в Азовском море резко возросло.

Командующий подразделением Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) заявил в среду, 15 июля, что с начала операции Киев нанёс удары по 159 судам, в том числе 117 – в Азовском море и 42 – в Чёрном море.

"Эти удары оказались чрезвычайно успешными. За последние несколько недель Украина нанесла удары по более чем 100 судам в морском коридоре, пролегающем глубоко за российскими линиями обороны", – отметил научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в Совете по геостратегии в Лондоне Уильям Фрир.

Он добавил, что в настоящее время очень мало судов проявляют готовность пройти через эту опасную зону. Так, количество судов, проходящих через Азовское море, составляет менее половины по сравнению с предыдущими потоками.

Вооруженные силы Украины заявили, что танкеры используются для перевозки нефти и нефтепродуктов "с обходом международных санкций, обеспечивая средства для финансирования вооруженной агрессии против Украины".

Бровди отметил, что "теневой флот" России "приходит в упадок" из-за "неизлечимого паралича логистики".

Издание отметило, что эти удары знаменуют кардинальный перелом в ходе войны.

"На протяжении многих лет Азовское море оставалось вне зоны досягаемости украинских беспилотников, что позволяло России использовать Крым в качестве плацдарма для атак на юг страны и экспортировать топливо, обеспечивающее функционирование её военной машины", – отмечается в статье.

Теперь прогресс в развитии украинских беспилотных технологий открыл новые возможности.

"Украина пытается сделать оборону Крымского полуострова невозможной", – отметил руководитель исследований в сфере обороны, безопасности и правосудия в Rand Europe Джейкоб Паракилас.

Поясняется, что эти атаки являются продолжением одновременной кампании Украины с использованием беспилотников средней дальности, направленной на блокирование Крыма.

"Кампания нацелена на железнодорожные и автомобильные логистические сети, соединяющие Россию с оккупированной Россией территорией материковой Украины и Крымом, а также на нефтеперерабатывающие заводы, порты и заводы, что приводит к широкомасштабному дефициту энергоресурсов".

Издание добавляет, что это привело к образованию очередей на заправках в Крыму, где жители сообщают о дефиците не только бензина, но и продуктов питания и воды. К этому добавляются отключения электроэнергии и перебои в работе средств связи.

Пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что операции с использованием дронов в Азовском море парализовали российские перевозки топлива и затруднили поставки российских ресурсов в оккупированный Крым.

По информации российской газеты "Коммерсант", некоторые российские страховые компании больше не будут предоставлять страхование от военных рисков судам в этом регионе.

Дронные атаки на Крым: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Центра противодействия дезинформации, жители Джанкоя будут иметь доступ к мобильной связи и интернету лишь восемь часов в сутки. По словам аналитиков, главная причина таких шагов – военная. Оккупанты пытаются затруднить передачу данных о передвижениях своей техники и личного состава. Однако есть и другая цель – отрезать местных жителей от новостей, нежелательных для Кремля.

Также мы писали, что командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) рассказал, что за две недели бойцы его подразделения вывели из строя 75% мощностей Керченской паромной переправы. Мадяр отметил, что до начала операции работу Керченской паромной переправы для транспорта и грузов обеспечивали четыре парома, регулярно курсирующих между портом Кавказ и портом Крым. Он добавил, что вместимость одного парома составляет 8–15 единиц транспорта в зависимости от размера и веса. Примечательно, что 80 % осуществляемого трафика приходится на квоту Министерства обороны РФ.

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