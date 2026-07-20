Запад очень медленно усваивает уроки, извлеченные из войн в Украине и Иране, – Die Welt

Как показали и война в Украине, и недавняя война с Ираном, противников, которые на бумаге кажутся гораздо слабее, всё же не так просто победить.

Войны в Иране и в Украине показывают, что противников, которые на первый взгляд кажутся слабее, не так просто победить. Военные предупреждают: если Запад не приспособится, это откроет путь для новых форм атак. Особенно Европе не хватает времени, пишет Die Welt.

Издание напомнило, что в феврале 2023 года Россия получила горький сюрприз. Редкий и дорогой разведывательный самолет А-50 был сбит дроном на белорусской авиабазе Мачулищи в Минской области, которую использовала Россия. Отмечается, что самолет был припаркован без каких-либо мер безопасности, поскольку россияне, находясь в 200 километрах от линии фронта, не ожидали нападения.

Примечательно, что спустя три года иранцам удалось совершить нечто подобное. Они уничтожили американский разведывательный самолет AWACS на саудовской авиабазе, расположенной в 700 километрах от Ирана.

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"Разница между этими двумя событиями заключается в том, что ВВС США годами получали предупреждения об этой угрозе, но не сделали из этого никаких выводов. Таким образом они продемонстрировали, что недостаточно извлекли уроки из опыта других войн", – отметил бывший австралийский генерал и военный стратег Мик Райан в новом исследовании для Института Лоуи, посвященном нежеланию западных армий учиться на чужом опыте.

В публикации подчеркивается, что до этого западное военное мышление было сосредоточено преимущественно на том, чтобы иметь в своём распоряжении технологически более совершенные системы вооружения и быстро нанести поражение противнику с помощью превосходства военных ресурсов.

Однако, по мнению издания, в будущем этого уже не хватит. Ведь, как показали и война в Украине, и недавняя война с Ираном, противников, которые на бумаге кажутся значительно слабее, все же не так просто победить.

Добавляется, что когда война затягивается, на первый план внезапно выходят совершенно другие аспекты. Например, устойчивость населения, инфраструктуры и экономики.

В статье подчеркивается, что в таком случае также имеет ключевое значение, насколько быстро оборонная промышленность сможет массово нарастить производство, чтобы заменить боеприпасы и уничтоженную технику. Но ещё важнее то, насколько быстро военные и промышленность смогут реагировать на изменения обстановки на фронте.

"Когда ты имеешь дело с противником, способным приспосабливаться, важны скорость инновационных циклов и уровень способности к обучению, а не тип технологии как таковой", – отметил руководитель британского отделения компании Palantir в интервью Wall Street Journal Луис Мосли.

Отмечается, что американская компания Palantir помогла создать в Украине сетевую систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая в режиме реального времени передает разведывательные данные военным подразделениям, которые затем могут атаковать обнаруженные вражеские объекты.

По словам военного эксперта Райана, проблема западных военных заключается, среди прочего, в том, что они просто пытаются вписать новую технику в старые тактические концепции, не ставя под сомнение сами предпосылки этих концепций.

"Поле боя стремительно меняется. Речь идет об искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, лазерах и автоматизации. В будущем мы станем свидетелями переворота в стратегически-технологических взаимосвязях. Техника определяет тактику. Масштабирование определяет стратегию. Нам нужны гибкость и способность к адаптации. Если мы не сможем постоянно адаптировать наши вооруженные силы так, чтобы они могли реагировать на изменения обстоятельств даже в краткосрочной перспективе, то в решающий момент мы не сможем победить", – отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в начале июля во время саммита по вопросам безопасности, организованного изданием.

Издание подчеркивает, что Украина показывает, как это делать. В частности, она создала новую экосистему стартапов, связанных с военными, с помощью цифровой платформы (Brave1), чтобы промышленность могла как можно быстрее реагировать на новые потребности на фронте.

Отмечается, что инновационный потенциал Украины в определенной степени подтверждает западный стереотип, согласно которому свободные и демократические общества, в случае необходимости, оказываются более гибкими и изобретательными, чем авторитарные режимы.

"Западные правительства и военные очень медленно внедряют на институциональном уровне уроки, извлеченные из войн в Украине и Иране. Зато их противники не были столь медлительными. Китай, Россия, Иран и Северная Корея создали авторитарный рынок знаний, на котором опыт с поля боя – от применения дронов до электронной войны, от мобилизации до применения стратегического принуждения – обменивается быстрее, чем это осознали многие западные институты. Если один член этого блока что-то усваивает, то все остальные могут это усвоить также", – считает Райан.

Это, во всяком случае, четко проявилось во время войны в Иране, где Тегеран применил стратегию использования дронов против американских баз и союзников США в Персидском заливе. Издание отметило, что к этому США не были готовы, поскольку не извлекли достаточных уроков из войны в Украине.

"При этом военным стратегам на Западе уже давно должно было быть понятно, что беспилотники, которые можно дешево производить массово, являются идеальным инструментом асимметричной войны для противников, уступающих в военном плане", – констатируется в публикации.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что шведская компания Nordic Air Defence (NAD) провела закрытые испытания нового недорогого перехватчика беспилотников Kreuger. По замыслу разработчиков, перехватчик должен помочь странам Европы более эффективно противодействовать массовым атакам российских беспилотников. The Telegraph сообщил, что Kreuger представляет собой компактный беспилотник-перехватчик стоимостью около 11 тысяч долларов. По словам создателей этого оружия, главным преимуществом системы является низкая себестоимость, ведь сегодня страны НАТО нередко вынуждены уничтожать дешевые российские дроны ракетами истребителей, стоимость которых достигает около одного миллиона долларов.

Также мы писали, что журналист-международник Ренцо Чианфанелли считает, что война в Украине может стать для России историческим рубежом, за которым начнётся длительный упадок её геополитического значения. Он не исключает, что это может быть похоже на то, как поражение в Крымской войне 1853–1856 годов надолго вывело Российскую империю из числа передовых держав мира. Чианфанелли пояснил, что Кремль рассчитывал на быструю победу, однако вместо этого оказался втянутым в изнурительную войну без очевидного пути к решающему успеху. Он пояснил, что российские войска практически не продвинулись на фронте с прошлого года, в то время как Украина наращивает удары беспилотниками по территории России, поражая цели даже в Сибири.

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