США заново учатся производить ПЗРК Stinger, который вдруг опять стал нужен, - СМИ

После холодной войны производство фактически остановили, в результате чего производитель утратил ключевые компетенции.

США беспрецедентно наращивают производство переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, стремясь одновременно пополнить собственные истощенные запасы и удовлетворить растущий спрос со стороны союзников по НАТО и стратегических партнеров. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как отмечает издание, в Пентагоне все больше убеждаются, что последние войны подтвердили неизменную важность переносных средств противовоздушной обороны для борьбы с вертолетами, самолетами на малых высотах, крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Авторы публикации подчеркивают, что особую роль такие комплексы сыграли во время боевых действий в Украине и конфликта вокруг Ирана.

Издание напоминает, что после окончания Холодной войны США почти на два десятилетия фактически прекратили производство Stinger из-за низкого спроса. Ситуация кардинально изменилась после 2022 года, когда резкое увеличение спроса вынудило компанию Raytheon не только возобновить производственные линии, но и вернуть на работу инженеров-пенсионеров для обучения нового поколения сотрудников.

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По словам авторов, длительный перерыв привел к потере значительной части производственных компетенций. Инженерам пришлось использовать старые конструкторские чертежи, восстанавливать испытательное оборудование со складов, а также дорабатывать электронику ракеты из-за того, что многие её компоненты уже не выпускаются.

После передачи Украине тысяч ракет американская армия в 2022 году заказала 1700 новых Stinger. В то же время, как отмечает Military Watch Magazine, запуск серийного производства занял значительно больше времени, чем ожидалось. И первые поставки начались только в 2026 году.

Помимо расширения производства в США, отдельные производственные процессы теперь развиваются и в Европе в рамках программ НАТО. Речь идет о создании более устойчивой оборонно-промышленной базы, которая позволит сократить сроки поставок, уменьшить зависимость от американских предприятий и поддерживать высокие темпы использования боеприпасов в случае затяжной войны.

В то же время авторы обращают внимание на то, что из-за своего возраста "Стингер" считается уже несколько устаревшей системой по сравнению с новейшими российскими переносными ЗРК, в частности комплексом 9К333 "Верба". В публикации отмечается, что российская система получила более современную трехканальную головку самонаведения, которая лучше различает цели, эффективнее противодействует тепловым ловушкам и лучше приспособлена к борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами.

"Недавние конфликты показали, что даже армии, обладающие технологическим преимуществом, могут очень быстро исчерпать критически важные запасы ракет, из-за чего способность производить большие объемы вооружения становится почти такой же важной, как и само вооружение", – резюмируют авторы публикации.

Американское вооружение

Как писал УНИАН, Пентагон приступил к масштабной модернизации бомбардировщика B‑52 Stratofortress, созданного ещё в 1950‑х годах. Планируется оставить его в строю до 2060‑х годов.

Обновленная версия получила обозначение B‑52J: на самолетах устанавливают новые двигатели Rolls‑Royce F130, цифровую кабину и современный радар, что повышает эффективность и дальность полета. Программа модернизации стоимостью почти 49 миллиардов долларов позволит B‑52J работать вместе с новым малозаметным бомбардировщиком B‑21 Raider, формируя основу стратегической авиации США на десятилетия вперед.

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