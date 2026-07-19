Что означает 'правило 115%' для кондиционеров: объяснение экспертов

Специалисты объяснили, как правильно выбрать кондиционер с учетом своих потребностей.

При выборе нового кондиционера в первую очередь стоит ориентироваться на площадь дома или квартиры, которую нужно охладить. Но это далеко не единственный важный параметр. Как пишет издание SlashGear, правильный подход предполагает учет целого ряда параметров.

Так, при расчете мощности необходимого вам кондиционера следует учитывать, помимо площади жилья, теплоизоляционные характеристики дома, климатические условия, количество жильцов и уровень влажности внутри помещения.

Все эти параметры подставляются в специальную формулу, предложенную Международным кодексом энергосбережения. Она рассчитывает, сколько тепла система кондиционирования воздуха должна отводить из дома в самую жаркую погоду. Полученный показатель, измеряемый в британских тепловых единицах в час (BTU/h), становится основой для выбора кондиционера.

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Именно на этом этапе, рассказывает издание, применяется правило 115%. Оно предусматривает, что номинальная мощность кондиционера не должна превышать 115% от расчетной потребности в отводе тепла. Такой подход позволяет подобрать оборудование максимально в соответствии с реальными потребностями дома, а не устанавливать чрезмерно мощную систему "с запасом".

Но даже если вы не знаете, как рассчитать точную потребность в отводе тепла, и ориентируетесь только на площадь дома, общая логика остается прежней: слишком мощный кондиционер – плохая идея.

Как отмечает издание, это правило существует прежде всего для достижения баланса между эффективностью охлаждения и энергосбережением. Если купить кондиционер с запасом мощности, большую часть времени он будет работать "вхолостую", и оплаченная избыточная мощность останется невостребованной.

Кроме того, слишком мощный кондиционер может работать в слишком коротких циклах: он будет очень быстро охлаждать помещение и выключаться раньше, чем успеет эффективно удалить избыточную влагу из воздуха. Из-за этого даже при комфортной температуре в доме может сохраняться ощущение сырости.

Особенно опасна такая проблема во влажном климате. "Если влажность в помещении превышает 60%, возникает риск появления плесени и других проблем, связанных с избыточной влагой", – предупреждает издание.

Кроме того, частые запуски и остановки кондиционера увеличивают механическую нагрузку на его компоненты, что в конечном итоге сокращает срок службы техники.

Охлаждение воздуха: последние новости

Как писал УНИАН, в жару кондиционер может работать почти непрерывно, но самым экономичным является режим ECO или SLEEP, при котором нагрузка на агрегаты минимальна. Важно понимать, что оставленный включенным кондиционер поддерживает температуру с меньшими затратами, чем когда он охлаждает сильно нагретое помещение после длительной паузы.

Для большей эффективности эксперты советуют направлять поток холодного воздуха в коридор и использовать вентилятор для его распределения между комнатами.

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