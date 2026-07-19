Украина подрывает доверие между Путиным и россиянами, – Le Monde

Из-за войны Кремль больше не может "компенсировать" россиянам отсутствие политических свобод в стране.

Украинские удары по российской топливной инфраструктуре и ухудшение экономической ситуации всё сильнее подрывают неформальный "общественный договор" между Кремлём и населением России, по которому власть обеспечивала стабильность и благосостояние в обмен на ограничение политических свобод. Об этом говорится в публикации французской газеты Le Monde.

Авторы публикации отмечают, что последние атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы вызвали самый острый топливный кризис в России за последние десятилетия. Особое значение имел удар украинских беспилотников по Омскому НПЗ 6 июля. После атаки крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод был вынужден приостановить работу.

Таким образом, война становится все более ощутимой в регионах, которые ранее считались недосягаемыми для боевых действий, отмечают журналисты. Из-за атак на НПЗ, топливные базы и танкеры по всей России образовались длинные очереди на автозаправочных станциях, растут цены на топливо, а черный рынок набирает обороты. В то же время российские власти пока не могут быстро стабилизировать ситуацию.

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"Атаки на крупные нефтеперерабатывающие заводы, включая предприятия в Омске и Ярославле, проявили критическую уязвимость: внутреннюю логистику", - говорит экономист Европейского гуманитарного университета Николай Кульбака.

По его словам, быстро переориентировать поставки на железную дорогу практически невозможно, а импорт горючего, в частности из Индии, не способен оперативно решить проблему.

Издание также обращает внимание на психологический фактор. Исследователь Свободного университета Берлина Андрей Яковлев считает, что власти скрывают реальные масштабы атак, одновременно сдерживая цены на бензин, из-за чего население скупает топливо впрок. В результате дефицит только усугубляется.

Помимо топливного кризиса, авторы описывают и общее ухудшение состояния российской экономики. Ведущий экономист Института развивающихся экономик Банка Финляндии Гели Симола отмечает, что в этом году экономический рост замедлился, а бюджетный дефицит существенно увеличился. В то же время, по ее оценке, немедленный экономический или финансовый кризис представляется маловероятным.

"Россия пока может финансировать и поддерживать свои операции в Украине, хотя ей придется принимать все более сложные решения", – говорит аналитик.

В публикации также упоминается доклад европейских спецслужб, в котором содержится предупреждение о рисках банковского кризиса в России из-за накопления проблемных кредитов, массовых банкротств малого и среднего бизнеса и высокой зависимости банков от нескольких крупных заемщиков. По мнению экспертов, новый пакет санкций ЕС, который готовится в июле и будет направлен в первую очередь против российских банков и криптовалютных сетей, может еще больше усилить финансовое давление на Россию.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, историк Норман Дэвис считает, что война против Украины стала стратегическим провалом для Владимира Путина и может ускорить распад России. Он подчеркнул, что попытки Кремля восстановить империю потерпели неудачу, а современная армия РФ продемонстрировала слабость по сравнению с советской.

Дэвис также отметил, что Россия всё больше зависит от Китая, и именно Дальний Восток может стать точкой начала нового этапа распада государства.

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