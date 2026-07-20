Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: актуальный прогноз банкира до 26 июля

Банкир заверил, что рано еще говорить об изменении тренда.

Ежедневные колебания курса валют сохранятся в Украине до 26 июля. Рынок может реагировать на новости, спрос со стороны импортеров, действия экспортеров, изменение настроений или ситуативные операции крупных игроков.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заверил, что все колебания курса будут происходит в прогнозируемых пределах, поэтому рано говорить об изменении тренда.

По его прогнозу, курс доллара в Украине с 20 по 26 июля будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанке и 44,5–45,2 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4450–4520 гривень, а 100 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44500–45200 гривень.

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При этом банкир считает, что курс евро в Украине до 26 июля будет находиться в пределах 50,5–52,5 гривни на межбанке и 50,5–52,5 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в евро будут стоить 5050–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости.

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