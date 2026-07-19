Более 10 лет в Норвегии: украинка рассказала, кому эта страна точно не подойдет

Она переехала много лет назад и успела на собственном опыте познакомиться со всеми особенностями скандинавского образа жизни.

Украинка Юлия , которая живет в Норвегии уже 12 лет, поделилась опытом адаптации в скандинавской стране и объяснила, кому переезд туда точно не подойдет. Об этом женщина рассказала на YouTube-канале "Украинцы за рубежом".

По ее словам, самым большим испытанием после переезда стал не язык и не бюрократия, а погода. Особенно это ощущается на севере страны, где даже летом +17 считается теплом, а зимой солнце появляется лишь на несколько часов в сутки.

Юлия родилась в Крыму, поэтому первые годы в Норвегии постоянно мерзла – организму было трудно привыкнуть к новому климату. По словам женщины, тяжелее всего переносить не холод, а недостаток солнечного света. В Норвегии к сезонной депрессии и недостатку витамина D относятся серьезно: врачи назначают добавки, лампы дневного света, а иногда даже выписывают больничный из-за ухудшения психологического состояния.

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Еще одна особенность – местный менталитет. Норвежцев часто считают интровертами, они вежливы и доброжелательны, но новых друзей во взрослом возрасте заводить редко, ведь близкий круг общения обычно формируется еще в школе. Из-за этого иностранцам бывает непросто интегрироваться, хотя знание норвежского языка и искренний интерес к культуре значительно облегчают процесс. За последние годы, говорит Юлия, Норвегия стала заметно более открытой – особенно это видно в Осло, где активно развивается мультикультурная среда.

Норвежцы не любят открытых конфликтов и почти никогда не критикуют напрямую: если человек допустил ошибку на работе, сначала он услышит несколько приятных слов, а уже потом – мягкое замечание. В стране действует принцип Ikke stress – "без стресса": жертвовать личной жизнью ради работы здесь не принято, а после окончания рабочего дня люди обычно не отвечают на служебные сообщения.Именно баланс между работой и личной жизнью украинка называет главным преимуществом страны. Сверхурочная работа – не норма, а работодатели спокойно относятся даже к нескольким выходным ради нового домашнего питомца.

Норвегию также считают одной из лучших стран для воспитания детей: детские сады доступны по цене и работают почти весь день. Правда, как рассказала украинка, местный подход к воспитанию может удивить – дети много времени проводят на улице независимо от погоды и могут бегать в грязи, ведь счастливое детство здесь ценят больше, чем чистую одежду.

Она рассказала, что система здравоохранения в Норвегии построена на работе семейных врачей, которые сами решают, нужны ли пациенту анализы или консультация узкого специалиста, поэтому получить направление на обследование непросто, а ожидание приема может растянуться на несколько месяцев.

Найти работу, по словам Юлии, реально даже с украинским дипломом – сама она работает в сфере ИТ, хотя и получала образование в местном университете. Работодатели ценят не только навыки, но и умение вписаться в коллектив, а также базовое знание языка. Жизнь здесь не из дешёвых, особенно из-за жилья, которое большинство покупает в ипотеку, но уровень зарплат позволяет с этим справляться.

По мнению украинки, Норвегия подойдет тем, кто ценит спокойствие, стабильность, природу и баланс между работой и личной жизнью. А вот людям, привыкшим к большому городу, активной социальной жизни и теплому солнцу, адаптироваться здесь будет значительно сложнее.

Украинцы в Европе

Ранее украинка Людмила, которая уже четыре года живет в Германии, рассказала о строгих правилах проживания в съемном жилье. По ее словам, в ночное время, а также с 13:00 до 15:00 и в воскресенье запрещено шуметь по хозяйству – за нарушение тишины можно получить штраф до пяти тысяч евро. Кроме того, во многих домах действуют ограничения на сушку белья на балконах, а завести собаку или кошку часто можно только с согласия арендодателя.

Также другая гражданка Украины Дарья поделилась пошаговыми советами для тех, кто планирует переезд в Румынию. Она рассказала об оформлении временного убежища, поиске жилья через сайты аренды, а не через риэлторов, открытии счета в Revolut и других лайфхаках для адаптации в новой стране.

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