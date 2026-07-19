Французская лицензия может принести Украине гораздо больше, чем ракеты Aster: о чем идет речь

В настоящее время концерн MBDA разрабатывает ракету "воздух-воздух" большой дальности.

Решение Франции передать нашей стране лицензии на производство зенитных ракет Aster, крылатых ракет SCALP и кассетных боеприпасов AASM Hammer может не ограничиться только этими образцами вооружения. Это объясняется тем, как пишет Defense Express, что некоторые из этих видов оружия являются основой для других средств, которые в настоящее время находятся в разработке, например, Thundart, аналога HIMARS, который бьет на 150 км.

Аналитики напомнили, что в настоящее время концерн MBDA разрабатывает дальнобойную ракету "воздух-воздух" с ожидаемой дальностью в пределах 200–300 км, что превышает возможности Meteor. Ее основой называют зенитную ракету Aster, на основе конструкции и компонентов которой она будет создана.

"Учитывая, что Comet должна появиться к 2030 году, использование Aster - едва ли не единственный вариант получить такое оружие в течение ближайших четырёх лет, а не через 20 лет, как это произошло при создании Meteor. Впрочем, об эффективности трансформации зенитных ракет в дальнобойные средства воздушного боя для истребителей прямо свидетельствует опыт США с американской AIM-174, которая представляет собой адаптированную для воздушного запуска зенитную ракету SM-6", - объясняет Defense Express.

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Эксперты также отмечают, что Aster будет сложнее адаптировать из-за ее двухкалиберной двухступенчатой конструкции с массивным ускорителем, который в версии Aster 30 имеет длину 2,28 метра при диаметре 380 мм.

В то же время сама ракета довольно малогабаритная: ее длина составляет 4,9 метра, а вес - 450 кг. Более компактная Aster 15 имеет длину 4,2 метра и вес 310 кг. В свою очередь, универсальная вторая ступень весит всего 112 кг и имеет длину 2,62 м.

"Как именно будет выглядеть Comet, пока неизвестно. Но в случае, если она действительно будет создана на основе Aster, производство которой должно быть локализовано в Украине, то следующим логичным шагом может стать участие украинского ОПК в ее производстве. В конце концов, для Украины важно то, что Comet рассматривается для истребителей Rafale. Ведь Воздушные силы Украины должны вооружиться именно этими истребителями, а первые машины из первой партии из 16 истребителей должны поступить на вооружение уже в 2028 году", - подчеркнули аналитики.

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Как писал УНИАН, Великобритания выведет танки из Эстонии и сделает ставку на дроны. Теперь вместо бронетанковой группы в Эстонии будут действовать мобильные силы, оснащенные современным вооружением, высокомобильной техникой и беспилотниками.

Кроме того, сообщалось, что российские оккупанты используют самолеты Як-52 и Ан-2 в качестве носителей дронов-перехватчиков. Россияне для демонстрации работы с авиацией показали две платформы, первая из которых представляет собой учебно-тренировочный самолет Як-52 (б/н 246) с шестью пусковыми установками для беспилотников.

Также оккупанты показали перехват украинских беспилотников, которые можно идентифицировать как беспилотники-приманки "Майя", а также кадры уничтожения других типов дронов.

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