День медицинского работника 2026 в Украине в этом году приходится на понедельник.

Есть профессии, благодарность которым невозможно выразить в полной мере. Медики ежедневно спасают жизни, поддерживают пациентов в самые тяжелые моменты и продолжают выполнять свой долг даже под обстрелами.

Поэтому День медицинского работника в Украине сегодня воспринимается не просто как профессиональный праздник, а как возможность сказать "спасибо" людям, от которых зависит так много.

Рассказываем, когда День медика в Украине, почему дату перенесли с июня на июль и как принято поздравлять медицинских работников.

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Когда День медика в Украине 2026 - дата и история праздника

Профессиональный праздник медработников появился в Украине в 1994 году. Тогда его установили как День медицинского работника и отмечали ежегодно в третье воскресенье июня. Спустя почти 30 лет праздник получил новую дату.

В 2023 году президент Украины подписал указ №327/2023, согласно которому День медицинского работника в Украине перенесли на 27 июля, а предыдущий указ о дате празднования утратил силу.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что новая дата должна отделить украинский праздник от календаря страны-агрессора и подчеркнуть собственную традицию Украины.

Дату 27 июля выбрали не случайно: в церковном календаре это день памяти святого великомученика Пантелеймона. Его в христианской традиции считают покровителем врачей и целителей - святой известен как человек, который помогал больным и нуждающимся, поэтому его имя веками связывали с медициной и исцелением.

День медика 2026 Украина будет отмечать 27 июля, впонедельник.

День медицинского работника 2026 - значение праздника во время войны и как поздравить

Сейчас праздник в Украине носит официальное название День медицинских работников и посвящен всем специалистам сферы здравоохранения, а не только врачам.

В этот день поздравляют:

врачей;

медсестер и медбратьев;

фельдшеров;

парамедиков;

акушеров;

лаборантов;

работников скорой помощи;

санитаров и других специалистов медицинской отрасли.

В условиях войны День медицинского работника в Украине приобрел особое значение - для многих праздник стал не только профессиональной датой, но и символом признания тяжелого ежедневного труда, мужества и преданности своему делу.

Украинские врачи, фельдшеры, парамедики и другие специалисты ежедневно оказывают помощь людям в самых сложных условиях: спасают раненых, помогают пострадавшим от обстрелов, работают в больницах и службах экстренной помощи. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни.

За каждой спасенной жизнью стоят не только знания и опыт, но и выдержка, сострадание и готовность прийти на помощь в любой момент. Именно поэтому в этот день медикам выражают благодарность не только за профессионализм, но и за самоотверженность и человечность.

В медицинских учреждениях к празднику обычно проводят торжественные мероприятия, где сотрудникам вручают грамоты и благодарности. Чтобы поздравить медика лично, чаще всего выбирают небольшие, но теплые знаки внимания - цветы, открытки, чай, кофе, сладости. Но при этом самым ценным поздравлением для многих остается не подарок, а искренняя благодарность за их работу и поддержку пациентов.

Ранее мы рассказыали, какие праздники в Украине будут в июле 2026 - календарь памятных дат и выходных на месяц.

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