Во Франции наблюдается большой наплыв пациентов к психологам из-за жары, – Le Monde

По словам психотерапевта Шарлин Шмербер, молодые люди обращаются с паническими атаками или состоянием эмоционального и физического оцепенения.

Согласно отчету Адеме за 2025 год, именно молодое поколение больше всего страдает от феномена экотревоги – страха, связанного с климатическими изменениями, сообщает Le Monde.

Издание сообщило, что эта проблема затрагивает 33% людей в возрасте 15–24 лет и 39% людей в возрасте 25–34 лет. Эти возрастные группы также подвержены наиболее серьезным нарушениям психического здоровья: соответственно 8% и 10% из них испытывают "очень сильную экотревогу", против 5% среди всех возрастных групп в целом. При этом в течение последних недель жара еще больше усилила, а в некоторых случаях и спровоцировала эту тревогу, связанную с климатическим кризисом.

В статье говорится, что для 29-летнего Клемана третья волна жары закончилась срочным визитом к психологу. Несмотря на то, что он живет в относительно хорошо изолированной квартире, за несколько дней температура внутри превысила 30 градусов.

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Чтобы хоть немного охладиться, мужчина каждый час смачивал свою одежду. Самым тяжелым, говорит он, было не это, а ощущение безысходности.

"Я поочередно испытываю тревогу, бессилие и гнев", – рассказал он изданию.

По его словам, эта жара заставила его осознать, насколько человечество не готово сделать даже "сотую часть" того, что нужно для сохранения Земли пригодной для жизни.

Издание добавило, что для 25-летней студентки Анжель переломным моментом стала прогулка по городу, когда она увидела на улице обезвоженных птиц, умирающих от жары. После этого у неё случился первый приступ паники.

Впоследствии девушка узнала, что её знакомая уже двое суток живёт без электричества, потому что из-за жары расплавились кабели, а брат подруги едва не потерял сознание во время устного экзамена, когда температура достигла 40 градусов.

Психотерапевт Шарлин Шмербер говорит, что в последние дни наблюдает "большой наплыв" пациентов. По её словам, молодые люди обращаются с паническими атаками или состоянием эмоционального и физического оцепенения.

"Такая жара может стать травмой для тела и психики", – подчеркивает она.

Шмербер пояснила, что экстремальные температуры затрудняют способность организма и психики справляться со стрессом, из-за чего тревожные состояния только усиливаются.

Волна жары в этом году уже стала одной из самых опасных для Европы за последние годы. По оценкам ученых, из-за рекордной жары число смертей увеличилось на 10 тысяч. Во Франции из-за высоких температур пришлось остановить три ядерных реактора, поскольку вода в реках стала слишком теплой для их охлаждения.

По словам учёных, жара влияет не только на физическое здоровье, но и имеет психологические последствия. Исследования влияния климатического кризиса на мозг показывают, что жара может усиливать тревожность, ухудшать концентрацию внимания и влиять на психическое состояние.

Жара в мире: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что экономика Европы страдает от жары. WSJ рассказал, что пока столбики термометров устанавливают новые рекорды, виноделы подсчитывают убытки. Семья Тильберта Неглера уже шесть поколений занимается производством рислинга на своем винограднике, расположенном на склонах ущелья Рейна в западной Германии.Он рассказал, что жара угрожает урожаю винограда и приводит к росту затрат на урожай 2026 года. По данным Международного валютного фонда, экстремальные погодные явления могут снизить годовой экономический рост на 0,1–0,2 процентных пункта.

Также мы писали, что синоптик Виталий Постригань не исключил, что во второй половине лета в Украине еще может быть жаркая погода. Он отметил, что согласно климатическим законам именно период с середины июля до середины августа является самым жарким в году. Поэтому, по словам синоптика, лето еще может продемонстрировать жаркий характер. При этом Постригань добавил, что на следующей рабочей неделе снова активизируется циклоническая активность над Европой, вернутся грозовые дожди.

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