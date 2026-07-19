Несмотря на бум дронов, страны не спешат отказываться от крупной военной техники, - BI

Эксперты считают, что военные бюджеты в ближайшие годы в основном все еще будут направлены на крупные платформы, такие как истребители и танки.

Гиганты оборонной отрасли в следующем десятилетии по-прежнему будут получать огромные доходы, несмотря на развитие беспилотных технологий, которое привело к появлению большого количества новых технологических стартапов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией BCG и Vertical Research Partners.

В отчете говорится о том, что в 2033 году более 80% рынка по-прежнему будет приходиться на сложные виды вооружений, которые производят устоявшиеся подрядчики. Руководитель британского подразделения BCG по аэрокосмической и оборонной отраслям Диана Димитрова в разговоре с журналистами отметила, что большая часть расходов по-прежнему будет приходиться на традиционных игроков, поставляющих крупные платформы и сложные системы.

Исследователи отобрали ряд программ, связанных со сложными военными возможностями, и проанализировали, сколько из них к 2033 году может быть заменено или вытеснено более доступными и массовыми альтернативами. Согласно отчету, в 2025 году в США, ЕС и Великобритании на дорогостоящие системы пришлось около 65 млрд долларов расходов, в то время как на доступные массовые системы - около 5 млрд долларов, а на системы одноразового использования - всего 55 млн долларов.

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Согласно прогнозам, к 2033 году объем рынка крупных систем вырастет до 79 млрд долларов в год, однако рынок более мелких оборонных систем по-прежнему достигнет лишь 17,5 млрд долларов, поскольку новые категории развиваются, отталкиваясь от меньших исходных показателей.

В BCG прогнозируют, что рынок оборонного оборудования в Европе увеличится более чем вдвое - с примерно 150 млрд евро в 2024 году до 380 млрд евро к 2035 году. Такое изменение вызвано программой перевооружения в связи с российской агрессией.

Эксперты ожидают, что на долю компаний в сфере оборонных технологий в Европе придется от 50 до 80 млрд евро из 380 млрд евро, которые будут выделены на закупку вооружения в 2035 году. Этот прогноз основан на предположении, что европейские страны достигнут своей цели – выделять не менее 3,5% ВВП на оборону.

Изменения в сфере оборонных технологий

Некоторые лидеры отрасли предупреждают, что продвижение более новых технологических компаний, специализирующихся на автономных системах вооружений, могут нарушить устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, в которой долгое время доминировали крупные контрактные компании. Например, в Европе инвесторы вложили миллиарды долларов в такие новые компании, как Helsing и Quantum Systems, что привело к росту их рыночной стоимости и усилило опасения по поводу "оборонного пузыря".

Однако, как считают эксперты, военные бюджеты в ближайшие годы в основном все еще будут направлены на крупные платформы, такие как истребители и танки. Аналитик Capital Alpha Partners Байрон Каллан в разговоре с журналистами отметил, что, хотя новые системы, такие как дроны, являются новым и значимым фактором, определяющим развитие оборонной отрасли", нет признаков, чтобы они полностью вытеснили пилотируемые платформы, особенно в наземных боевых действиях.

Анализ BCG показал, что прибыль от более сложных систем является более устойчивой, учитывая потребность в техническом обслуживании и запасных частях на протяжении всего срока их эксплуатации. Примерно половина прибыли от сложных видов вооружений за весь срок их службы приходится на техническое обслуживание, запасные части и модернизацию.

Согласно результатам исследования, устоявшиеся подрядчики также в большей степени защищены от сокращения расходов в мирное время благодаря долгосрочным отношениям с правительствами.

Rheinmetall предложил Польше масштабное производство оружия

Ранее Business Insider сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил Польше ряд совместных проектов, включая производство бронетехники, артиллерийских систем, ракетных установок и боеприпасов.

На первом заводе Rheinmetall в Польше планируют начать производить модульные метательные заряды MCS для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

В Rheinmetall также предложили наладить в Польше производство семейства тяжелых гусеничных машин поддержки на платформе Leopard 2. В него должны войти бронированные ремонтно-эвакуационные машины ARV3, инженерные машины AEV3 и мостоукладчики. Эти машины планируют поставлять польской и немецкой армиям, а доля польских предприятий в цепочке поставок должна составить не менее 50%.

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