Мужчина купил автомойку и рассказал, сколько она может приносить в год

Одним из стабильных потоков дохода стал автомат по продаже напитков.

Мужчина из Оклахомы решил купить автомойку и установил на ее территории автомат по продаже напитков. Он рассказал, что это была отличная идея, пишет Supercar Blondie.

Предприниматель по имени Стивен в одном из видео на своем YouTube-канале поделился результатами своего бизнеса. Он отметил, что автомат по продаже напитков не стал самым прибыльным источником дохода, но добавил ещё один стабильный поток дохода.

Недавно мужчина опустошил ящики для монет на своих восьми стационарных пылесосах, а затем ящик в автомате по продаже напитков, полотенец и освежителей воздуха. Автомат был установлен совсем недавно, так что это был его первый полный месяц работы с клиентами автомойки.

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По словам Стивена, он приобрел автомат в обмен на старую установку для автоматической мойки автомобилей. По его оценкам, новый автомат стоил бы около 8 000 долларов, но теоретически он обошёлся ему бесплатно.

Открыв кассовый ящик, мужчина обнаружил 73 доллара купюрами, при этом дополнительная выручка поступила от карточных платежей, которые не были включены в общую сумму наличных. Освежители воздуха внутри автомата также оказались популярными, принеся ещё 18,75 доллара, хотя он признал, что они скорее являются товаром для удобства, чем основным источником дохода.

Одной из неожиданных проблем стали попытки клиентов использовать жетоны для автомойки в автомате, что приводило к заклиниванию монетоприемника. Он рассказал, что планирует разместить таблички с объяснением, что жетоны не предназначены для покупки товаров.

Восемь станций пылесосов, принадлежащих владельцу, принесли ему около 1212 долларов за примерно три недели, причем каждая станция обычно приносила от 200 до 225 долларов в месяц.

Стивен объяснил, что взимает с клиентов плату за пользование пылесосами, несмотря на то что многие соседние конкуренты предоставляют их бесплатно. Вместо этого клиенты, пользующиеся его автоматической мойкой, получают жетоны на бесплатное время использования пылесоса, что, по его словам, не позволяет людям пользоваться пылесосами, не оплатив мойку.

После включения поступлений от пылесосов в свои ежемесячные показатели мужчина заявил, что его валовая выручка за этот период превысила 20 000 долларов, превзойдя показатель за тот же месяц прошлого года. В перспективе он ожидает, что в этом году автомойка принесет около 300 000 долларов выручки.

Стивен ожидает, что после вычета расходов бизнес принесет не менее 120 000 долларов чистой прибыли, несмотря на продолжающиеся инвестиции в модернизацию и новое оборудование. Он также подчеркнул, что владение автомойкой самообслуживания не является пассивным доходом, пояснив, что регулярное техническое обслуживание, ремонт и пополнение запасов – все это часть работы, даже если она требует меньше часов, чем традиционная работа на полную ставку.

Блогер заказал Bugatti из Китая за 30 тысяч долларов

Ранее YouTube-блогер Картер Шерер в одном из своих видео рассказал, что заказал копию гиперкара Bugatti Veyron из Китая. Он прекрасно понимал, что получить что-либо, связанное с Bugatti, за 30 000 долларов практически невозможно, однако решил рискнуть.

После долгой и кропотливой работы по извлечению десятков гвоздей товар предстал перед блогером во всей своей красе. Как оказалось, это была низкокачественная копия Bugatti Veyron. Более того, даже передней решётки Bugatti в форме подковы нигде не было видно, а на месте логотипа была обычная наклейка.

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