Сомнительное равенство: аналитик пояснил, почему РФ не станет реальным партнером Китая

Отношения двух стран асимметричные, и неравенство только усиливается.

Россия и Китай значительно укрепили связи за последние годы, хотя формально не являются союзниками. Как пишет сербский журналист и аналитик Никола Микович в колонке для газеты South China Morning Post, эти отношения нельзя считать равноправными.

В первую очередь из-за асимметрии в их партнерстве. В первую очередь - в торговых отношениях. Для России китайский сосед стал основным партнером, а для Китая российский рынок занимает около 4 процентов внешней торговли. При этом Россия продает в КНР почти весь свой газ по цене 258,8 долларов за тысячу кубометров, тогда как другим странам - по 420,2 долларов.

"Также Россия стала сильно зависеть от Китая в экономическом, технологическом и финансовом плане. Россия в значительной степени зависит от Китая в плане критически важных технологий и оборудования, в то время как китайские бренды доминируют на российском рынке бытовой электроники и автомобильной промышленности", - пишет он.

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Теперь, на фоне украинских ударов по НПЗ, РФ ведет переговоры об импорте китайских нефтепродуктов, что еще больше усилит ее зависимость:

"В партнерских отношениях, где одна сторона зависит от другой как в плане экспортных доходов, так и в плане критически важных импортных товаров, сама идея равенства кажется весьма сомнительной".

Автор отметил, что в публичном поле Москва старается представлять отношения именно как равноправное партнерство. при этом Пекин ведет прагматичную политику и не подчеркивает свою роль старшего партнера.

После начала полномасштабного вторжения Путина в Украину Россия оказалась втянутой в геоэкономическую орбиту КНР. И такая структура партнерства, считает аналитик, выгодна Китаю, а у Путина просто нет другого выхода, поскольку "отрезанная от западной торговли, Россия в реальности не может обойтись без китайского рынка".

Отношения Китая и России - больше новостей

Напомним, что на фоне приостановки Китаем переговоров по газопроводу "Сила Сибири-2", с помощью которого Кремль надеялся заменить утраченные газовые рынки Европы, акции "Газпрома" 15 июля обновили минимумы за последние 17 лет.

Кроме того, Китай фактически присоединился к западным санкциям в отношении поставок в Российскую Федерацию технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути. При этом сама Россия не располагает собственными энергетическими установками для таких судов.

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