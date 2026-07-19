РФ забрала 28 систем ПВО от заводов по субмаринам: эксперты рассказали, куда их перебросили

С двух позиций исчезли пусковые установки С-300 и С-400.

После 2024 года российские военные сняли с боевого дежурства в окрестностях Северодвинска 28 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом сообщает издание The Barents Observer, которое проанализировало спутниковые снимки Google Earth.

Как говорится в материале, эти установки перебросили южнее – вероятно, во временно оккупированный Крым, а также для усиления противовоздушного щита Москвы. Из-за этого без прикрытия с воздуха остались два предприятия оборонного значения: "Севмаш" – единственное в России предприятие, способное строить новые атомные подводные лодки, и "Звездочка" – крупнейший в стране завод по ремонту атомных кораблей.

Судя по анализу, на позиции "Ягры Север" ещё до середины 2024 года стояло шесть пусковых установок, а сейчас там не осталось ни одной. На позиции "Ягры Центр" ранее насчитывалось 14 установок – теперь ни одной. Еще восемь пусковых установок исчезли с позиции "Мироновы горы".

Видео дня

Как пишут аналитики Defense Express, вероятно, речь идет о технике 1528-го зенитно-ракетного полка из состава 1-й дивизии 45-й армии ПВО, который, по имеющимся данным, могли перевести из Северного флота в Ленинградский военный округ. Также ранее в открытых источниках появлялось сообщение о гибели в оккупированном Крыму командира одного из дивизионов этого полка – 30 апреля 2024 года, именно тогда, когда поступали данные об ударах ВСУ по целям на полуострове.

"Если исходить из того, что Москва является приоритетным направлением для вооруженных сил РФ в плане сосредоточения средств ПВО, то здесь вполне логично также предположить и то, что часть С-300 и С-400 из Северодвинска была перемещена и для прикрытия столицы агрессора", – отметил обозреватель издания.

Атаки на Москву

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап говорил, что система ПВО Москвы не построена так, чтобы сбивать все украинские дроны. Он объяснял, что после залпа ракет-перехватчиков технике требуется время на охлаждение из-за перегрева – и именно в этот момент беспилотники могут беспрепятственно долететь до цели. По его оценке, к 2022 году в РФ насчитывалось 85–90 комплексов С-300 и С-400, а сейчас их от 45 до 60, из которых вокруг Москвы сосредоточено 15–20 единиц.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники массово атаковали Москву и другие российские города, а мэр Собянин заявил о сбивании 55 дронов на подлетах к столице. Под утро дроны нанесли удар по нефтебазе в Ногинске, в 50 км от Москвы, предположительно принадлежащей компании "Мостранснефть". В результате атаки на логистический центр Wildberries в Тамбовской области погибли 7 сотрудников, ещё 24 человека получили ранения, а в Московской области загорелся один из крупнейших складов сети в Электростали.

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