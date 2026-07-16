В Энгельсе Саратовской области после атаки дронов загорелся военный аэродром (видео)

Также атакована подстанция, в городе перебои со светом.

Ночью и утром 16 июля город Энгельс Саратовской области РФ атаковали дроны, сообщается о пожаре на подстанции и на военной авиабазе.

Местные жители сообщали о множестве взрывов, а также публиковали в сети многочисленные видео пролета дронов.

После серии взрывов в городе возник пожар. Тг-каналы пишут, что атакован местный военный аэродром "Энгельс-2". Предварительно пожар на стоянке самолетов.

Видео дня

Также в результате атаки повреждена многоэтажка, от дома до ВПП военного аэродрома Энгельс – около 2 км

Также в городе наблюдались перебои со светом, тг-канал Exilenova+ пишет, что атакована местная подстанция.

Кроме того, был атакован оккупированный Шахтёрск Донецкой области. По предварительным данным, удар был нанесён в районе железнодорожной станции. По другим данным, атакована нефтебаза.

Авиабаза Энгельс - что известно

Аиабаза "Энгельс" расположена примерно в 700 км от границы с Украиной, что делает её важным узлом для запуска стратегической авиации во время массированных ударов.

Ранее УНИАН рассказывал, что РФ как минимум год возводит на авиабазе укрытия для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Всего там может появиться не менее 17 таких сооружений. Впрочем, эксперты отмечают, что такой тип конструкций вряд ли обеспечивает полноценную защиту от ударов высокой интенсивности.

По оценкам аналитиков, 17 укрытий потенциально могут вместить до четверти всего парка российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95МС, которых в общей сложности насчитывается примерно 70 единиц.

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