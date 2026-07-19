Морской дрон, уничтоживший российский корабль 'Изумруд', оснащен ИИ, – эксперт

Новый корабль российской ФСБ затонул после атаки дрона Sargan-3000.

Дрон Sargan-3000, уничтоживший пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд", мог быть оснащен современными датчиками наведения с использованием искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире Radio NV.

Он рассказал, что "Изумруд" – это довольно новый корабль. Он строился специально для пограничной охраны, для ФСБ Российской Федерации.

"Его назначением была охрана Крымского моста. Корабль, кстати, ранее базировался в Балаклаве. Сейчас его передислоцировали в Новороссийск, в район Геленджика – там, по всей видимости, находится место базирования кораблей пограничной охраны Российской Федерации. Если туда залетел дрон, это хорошо. Дрон мог быть оснащен датчиками, которые управляют наведением на конечных этапе по оптике с использованием искусственного интеллекта. Сейчас это совершенно несложно", – рассказал Рыженко.

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По словам эксперта, такие технологии расширяют возможности по поражению цели. При этом Sargan-3000 – это мощный дрон-камикадзе, у которого на борту находится около полутонны взрывчатки.

"Для такого корабля, как "Изумруд", с водоизмещением 750 тонн, этого более чем достаточно. Он частично изготовлен из композитных материалов. И при таком поражении он действительно может затонуть. Если два дрона "Сарган-3000" нанесут удар, например, по российскому фрегату, то с таким фрегатом может произойти то же самое. А, учитывая, что прямой эффект взрыва является контактным, то есть удар приходится на корпус, то такого количества взрывчатки достаточно, чтобы привести к фатальным для атакованного корабля последствиям", – сказал Рыженко.

Как уничтожили корабль "Изумруд"

Как сообщал УНИАН, ВМС ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ "Изумруд", который в 2018 году участвовал в нападении на корабли Украины в Керченском проливе.

Корабль был потоплен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630–750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.

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