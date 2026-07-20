'Должен стать одним из первых в списке Бернема': аналитик рассказал об угрозе со стороны РФ

По мнению военного эксперта Роберта Фокса, сама война в Украине находится на переломном этапе.

Энди Бернем, возможно, и захочет сосредоточиться на внутренних реформах, когда займет пост на Даунинг-стрит, но вопросы обороны и национальной безопасности вскоре могут стать одними из первых в его списке приоритетов, пишет военный эксперт Роберт Фокс в статье The IPaper.

Фокс отметил, что, хотя Бернем пока не высказывался по вопросам обороны, существует немало причин, по которым он и его команда должны уже сейчас приступить к решению вопросов безопасности.

Он подчеркнул, что в Восточной Европе, Украине и на Ближнем Востоке царит нестабильность и неопределенность. Поскольку на фронте российский президент Владимир Путин так и не может одержать однозначную победу, его поведение становится все более непредсказуемым.

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По его мнению, сама война находится на переломном этапе: генералы Путина пытаются запугать Украину непрерывными воздушными ударами с использованием дронов и ракет по городам, тогда как у Киева и его союзников в Европе и Персидском заливе заканчиваются запасы ракет ПВО Patriot.

Фокс сообщил, что президент США Дональд Трамп предоставил Украине лицензию на производство собственных систем, но это бесполезно. Эксперт отметил, что производство каждой новой системы занимает более двух лет, а её стоимость значительно превышает 1 млн долларов, ведь для её сборки требуется более 200 компонентов.

"Тем не менее Украина наносит в ответ все более эффективные ракетные удары по нефтеперерабатывающим заводам, складам и логистическим узлам на территории западной России", – констатирует военный эксперт.

Он отметил, что Крым, аннексированный в 2014 году, фактически отрезан от внешнего мира, поскольку автомобильные и морские пути снабжения подвергаются ударам беспилотников, а танкеры "теневого флота" становятся мишенями в Черном и Азовском морях.

"На поле боя потери России, составляющие более 30 000 солдат в месяц, превышают количество тех, кого можно мобилизовать на замену", – добавил Фокс.

Несмотря на ухудшение военной ситуации и высокий уровень потерь, сейчас ожидается, что Путин объявит о некой форме всеобщей мобилизации, чтобы к октябрю сформировать новую армию численностью около 500 000 человек.

Автор статьи отметил, что это свидетельствует о том, что Путин готов продолжать любую войну – но готова ли Великобритания поддерживать Украину вместе с европейскими союзниками или даже защищаться от реальных российских атак?

Фокс сообщил, что соседи России из НАТО сейчас ожидают роста числа провокаций, так называемых операций "под чужим флагом", включающих инциденты с дронами и кибератаки. Сама Великобритания также стала мишенью.

"Сбои в работе ИТ-инфраструктуры компании Jaguar Land Rover, произошедшие в августе прошлого года, теперь однозначно приписывают российским хакерам, так же как и поджог склада в Лондоне, а российские корабли обвиняют в том, что они кружат вблизи объектов критической инфраструктуры у наших берегов", – говорится в статье.

Отмечается, что для того, чтобы противостоять растущим внешним угрозам, новому правительству Бернхема понадобится четкий план и способность противодействовать таким опасностям – как в более широком европейском контексте, так и в регионе Персидского залива, Южной Атлантике, а также в сфере обороны страны.

Военный эксперт рассказал, что союзники Великобритании уже активно перевооружаются, и Бернем должен будет продемонстрировать им, что готов, по крайней мере, не отставать от них.

"Беря пример с украинского опыта инноваций, Министерство обороны наконец-то начало инвестировать в программы с быстрой окупаемостью, направленные на защиту от дронов и ракет. Они предназначены для противовоздушной обороны на территории самой Украины, а в перспективе – и для обороны Великобритании", – пишет Фокс.

По мнению автора, новому правительству страны не стоит откладывать сложные решения и значительные расходы до 2030 года, особенно с учетом такой нестабильной угрозы, как путинская Россия.

Великобритания и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Бернем заявил, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут укрепление национальной безопасности Великобритании и поддержка Украины в войне против России. По его словам, Великобритания сталкивается со все более опасным миром, где "растет российская агрессия, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность" и т. д. Бернем подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. По его словам, безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине.

Также мы писали, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты. Как пишет Bloomberg, целью является оказание поддержки Украине. Источники агентства сообщили, что министерство обороны Великобритании упростило технические требования, стремясь ускорить разработку и передать баллистические ракеты Украине уже к 2027 году. Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину сейчас, но и помогать заложить основы её долгосрочной безопасности и успеха.

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