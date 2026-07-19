СБС вывели из строя 75 % мощностей Керченской паромной переправы

Силы беспилотных систем за две недели вывели из строя 75% пропускной способности Керченской паромной переправы. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, работу Керченской паромной переправы по перевозке транспорта и грузов до начала операции обеспечивали 4 парома, регулярно курсирующих между портом Кавказ и портом Крым.

"Пятый стоял на подтанцовке в порту Керчь: "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One". Силами "Птахов" СБС совместно с СБУ ситуацию в течение двух недель июля исправили", – отметил Мадяр.

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Он сообщил:

  • паром "Ейск" – результативно отработан СБС 12 и 13 июля, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируется;
  • т/х "SKS One" – уничтожен СБС 7, 12 и 13 июля, находится в порту Камыш-Бурун, восстановлению не подлежит;
  • паром "Мария" – многократно поражён в течение июля СБС и СБУ, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируются;
  • паром "Лаврентий" – поражён СБС, СБУ и ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, что снижает потенциал применения вдвое и увеличивает риски уничтожения на воде;
  • паром "Панагия" – поврежден СБУ, СБС и ранее – силами ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, аналогично "Лаврентию".

"Вместимость одного парома – 8–15 единиц транспорта, в зависимости от размера и веса. 80 % осуществляемого трафика – квота Министерства обороны РФ. Суточная совокупная пропускная способность 4 когда-то действовавших паромов в стандартных небоевых условиях – 180–250 единиц транспорта в сутки. Точнее, была пропускная способность", – добавил Мадяр.

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Удары по РФ и уничтожение её потенциала

Как сообщал УНИАН, подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском регионе. В спецслужбе подчеркнули, что расстояние до целей от государственной границы Украины составляло около 600 км. В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с топливно-смазочными материалами.

Также нанесены успешные удары по танкеру "теневого флота" РФ "Avero" в Чёрном море.

Танкер "Avero" был задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами G7 и ЕС. Судно вывозило нефть, в частности, в Китай и Индию. По танкеру, находящемуся под санкциями Украины, нанес удар морской дрон СБУ "Мамай". Именно такие суда "теневого флота" помогают Кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны.

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