Россия наступает на те же грабли, которые уже однажды ударили по ней, – журналист

Крупнейшее геополитическое поражение России в XIX веке произошло в Украине. И теперь это повторяется.

Нынешняя война против Украины может стать для России историческим рубежом, за которым начнется длительный упадок ее геополитического значения, подобно тому, как поражение в Крымской войне 1853–1856 годов надолго вывело Российскую Империю из числа передовых держав мира. Такое мнение в авторской статье для итало-американского издания La Voce di New York высказывает журналист-международник Ренцо Чианфанелли.

Автор отмечает, что более 170 лет назад военный провал обнажил экономическую отсталость, дипломатическую изоляцию и кризис государственного управления в России. Последующие реформы императора Александра II лишь частично модернизировали страну, но в то же время запустили процессы, которые в конечном итоге подорвали саму систему российского царизма.

По мнению автора, вторжение Владимира Путина в Украину может иметь схожие исторические последствия. Кремль рассчитывал на быструю победу, однако вместо этого оказался втянутым в изнурительную войну без очевидного пути к решающему успеху. По словам Чианфанелли, российские войска практически не продвинулись на фронте с прошлого года, при этом неся значительные потери. В то же время Украина активизирует удары беспилотниками по территории России, поражая цели даже в Сибири.

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Автор подчеркивает, что нынешний конфликт уже имеет далеко идущие геополитические последствия.

"Надежды Путина на восстановление величия России как ядерной сверхдержавы, взаимодействующей с США и Китаем на равных, являются миражом", – пишет журналист.

Как отмечается в статье, Москва всё больше зависит от Китая как в вопросах торговли, так и в дипломатической поддержке, хотя официально эти отношения по-прежнему называют партнёрством равных.

Чианфанелли также считает, что, в отличие от XIX века, нынешнее российское руководство не отреагирует на неудачу масштабными реформами. Вместо этого Кремль, пишет автор, делает ставку на усиление контроля, централизацию власти и частичную мобилизацию. По его мнению, такая политика может сохранить действующий режим еще на долгое время, но вряд ли обеспечит восстановление экономической жизнеспособности или стратегической самостоятельности страны.

"История свидетельствует, что длительные, безрезультатные войны редко укрепляют авторитарные системы бесконечно", – подчеркивает обозреватель. По его словам, такие конфликты истощают ресурсы страны, сужают политический выбор и постепенно подрывают доверие, на котором держится авторитарная власть.

Подводя итог, Чианфанелли предполагает, что даже если война не закончится формальным военным поражением России, она все равно может стать переломным моментом в истории страны.

"Вторая Крымская война может и не закончиться военным поражением. Однако она все равно может стать моментом, когда историки придут к выводу, что Россия перестала быть независимой великой державой и вступила в длительную эпоху стратегической зависимости от Китая", – резюмирует журналист.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писало УНИАН, историк Норман Дэвис считает, что агрессия против Украины стала стратегическим провалом для Владимира Путина и может ускорить распад России. Он подчеркнул, что попытки Кремля восстановить империю потерпели неудачу, а современная армия РФ продемонстрировала слабость по сравнению с советской.

Также мы сообщали, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали самый острый топливный кризис за десятилетие, что подрывает "общественный договор" Кремля с населением. Путин негласно гарантировал россиянам безопасность и благосостояние в обмен на отсутствие политических свобод. Но теперь у россиян нет ни того, ни другого.

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