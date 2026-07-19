Гороскоп на 20 июля по картам Таро: Девам - эмоции, Ракам - новые знания

Этот день будет сложным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 20 июля 2026 года по картам Таро для каждого знака Зодиака. В понедельник не стоит бояться действовать, ведь сейчас удача будет идти рядом. А ещё стоит внимательно отнестись к расходам, чтобы потом не жалеть о них.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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Ваша карта – "Туз Жезлов". Понедельник начнётся с прилива вдохновения, который может заставить вас совершенно по-другому взглянуть на свои ближайшие планы. Не удивляйтесь, если неожиданно захочется взяться за дело, которое вы долго откладывали из-за сомнений или нехватки времени. Карта подсказывает, что сейчас не стоит ждать идеального момента, ведь он уже наступил. На работе или в учебе появится шанс проявить инициативу, и именно смелость поможет вам выделиться среди других. В общении с людьми будьте открыты для новых знакомств, ведь случайный разговор может стать началом интересного сотрудничества. В личной жизни день принесет больше искренности, если вы перестанете скрывать свои эмоции.

Телец

Ваша карта – "Шестерка Пентаклей". В этот понедельник жизнь напомнит вам о важности взаимной поддержки и умении не только получать помощь, но и делиться ею с другими. Кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой, и ваши слова будут иметь гораздо больший вес, чем вы думаете. На работе карта обещает честную оценку ваших усилий. Если в последнее время вы ждали ответа по важному вопросу, есть шанс, что он поступит именно сейчас. В финансовой сфере стоит сохранять баланс между желаниями и возможностями, тогда непредвиденных трудностей не возникнет. В отношениях не стесняйтесь выражать благодарность, ведь она способна изменить атмосферу к лучшему.

Близнецы

Ваша карта – "Девятка Жезлов". Понедельник потребует от вас больше выдержки, чем обычно, однако не стоит воспринимать это как плохой знак. Вы уже преодолели большую часть трудностей, поэтому сейчас главное – не терять уверенности в достижении желанного результата. На работе могут возникнуть неожиданные изменения, но они не смогут серьезно повлиять на конечный результат. Если кто-то будет критиковать ваши решения, не спешите оправдываться – пусть ваши поступки говорят сами за себя. В финансовой сфере лучше не рисковать и полагаться только на проверенные варианты. В личной жизни стоит быть внимательнее к настроению любимого человека, ведь ему сейчас особенно нужна ваша поддержка. К вечеру вы поймёте, что многие переживания были напрасными.

Рак

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Этот понедельник станет хорошим днём для совместной работы, новых договоренностей и проектов, в которых успех будет зависеть от командного взаимодействия. Вам не придется доказывать свою компетентность словами, ведь результаты будут говорить сами за себя. Если появится возможность получить новые знания или перенять чужой опыт, обязательно воспользуйтесь ею. В профессиональной сфере даже небольшая инициатива поможет укрепить вашу репутацию. В личной жизни день будет благоприятным для обсуждения совместных планов, ремонта, переезда или других домашних вопросов. Не пытайтесь всё контролировать самостоятельно – иногда помощь других людей значительно ускоряет путь к цели. Вечером вы почувствуете, что рядом есть те, на кого действительно можно положиться.

Лев

Ваша карта – "Колесо Фортуны". Для Львов понедельник может стать днём неожиданных поворотов, которые сначала удивят, но впоследствии принесут немалую пользу. Не стоит расстраиваться, если планы изменятся буквально в последнюю минуту. На работе или в личных делах возможно случайное стечение обстоятельств, которое поможет быстрее достичь желаемого результата. Если вы давно ждали подходящего случая проявить себя – сейчас самое время. В финансовой сфере день будет благоприятствовать неожиданным приятным новостям или удачному стечению обстоятельств. В отношениях не пытайтесь контролировать каждую мелочь – позвольте событиям развиваться естественно. Доверьтесь своей судьбе, и всё будет хорошо.

Дева

Ваша карта – "Рыцарь Чаш". У вас на первый план выйдут эмоции, вдохновение и желание сделать что-то приятное не только для себя, но и для окружающих. Вы можете получить неожиданное сообщение, приглашение или предложение, которое заставит вас улыбнуться и изменит ваши планы. На работе не стоит действовать только по шаблону, ведь творческий подход поможет найти решение там, где другие увидят лишь трудности. Если давно хотели помириться с кем-то или возобновить общение, именно этот день станет благоприятным для первого шага. В финансовой сфере не спешите с крупными покупками – лучше дайте себе время всё хорошо обдумать. В личной жизни не скрывайте теплых чувств, ведь искренность будет вознаграждена взаимностью уже совсем скоро.

Весы

Ваша карта – "Башня". У вас возникнет необходимость избавиться от того, что давно утратило свою ценность. В понедельник могут неожиданно измениться планы или появиться новости, которые заставят быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Сначала это может вызвать растерянность, однако уже вскоре вы поймёте, что изменения открыли перед вами более интересные перспективы. На работе не цепляйтесь за старые методы только потому, что они привычны – сейчас самое время попробовать другой подход. В финансовых вопросах не спешите вкладывать деньги в то, что вызывает хотя бы малейшие сомнения. В личной жизни честность поможет быстрее решить проблему, чем попытки замять её. К вечеру напряжение постепенно исчезнет, а на смену ему придет понимание, что некоторые изменения были неизбежны.

Скорпион

Ваша карта – "Четвёрка Мечей". После активного периода жизнь подарит вам возможность немного отдохнуть и посмотреть на события без спешки. Не пытайтесь заполнить каждую минуту делами, ведь сейчас даже короткая пауза принесет больше пользы, чем непрерывная занятость. На работе лучше завершать уже начатые задачи, чем браться за новые масштабные проекты. Если возникнет спорная ситуация, не спешите отвечать сразу – время поможет найти правильные слова. В финансовых вопросах день будет спокойным и без неожиданностей, если вы не поддадитесь импульсивным желаниям. В отношениях с близкими стоит уделить больше внимания простому общению без серьёзных тем и споров.

Стрелец

Ваша карта – "Паж Жезлов". Понедельник принесет много поводов для оптимизма, новых идей и желания попробовать то, чего вы еще никогда не делали. Не отказывайтесь от интересных предложений только из-за страха ошибиться, ведь именно сейчас любой новый опыт станет для вас ценным. На работе может появиться возможность проявить креативность или предложить нестандартное решение. Если вы планировали записаться на курсы или мастер-класс – начало недели идеально подходит для такого шага. В финансовой сфере стоит избегать поспешных обещаний и необдуманных трат, чтобы не создавать себе лишних трудностей. В личной жизни не бойтесь проявлять инициативу, ведь сейчас именно ваша открытость поможет сделать отношения теплее.

Козерог

Ваша карта – "Пятерка Пентаклей". Козерогам не следует сосредотачиваться только на временных трудностях, ведь они не определяют ваше будущее. В понедельник может показаться, что некоторые дела продвигаются медленнее, чем хотелось бы, однако это лишь кратковременный этап. На работе не стесняйтесь обратиться за советом или поддержкой, если почувствуете, что самостоятельно справиться будет сложнее. В финансовой сфере стоит быть особенно внимательными к своим расходам и отложить необязательные покупки на другой день. В отношениях с близкими не замыкайтесь в себе, ведь искренний разговор поможет быстрее избавиться от внутреннего напряжения. Уже ближе к вечеру ситуация начнёт постепенно улучшаться, а некоторые волнения окажутся беспочвенными.

Водолей

Ваша карта – "Король Жезлов". Сейчас именно от ваших решений будет зависеть развитие многих событий. Люди вокруг будут внимательно прислушиваться к вашим словам, поэтому используйте это влияние мудро. В профессиональной сфере возможность проявить лидерские качества появится именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Если давно планировали начать новый проект или предложить свою идею – не откладывайте это на потом. В финансовых вопросах стоит мыслить стратегически, а не искать быстрой выгоды. В личной жизни день потребует большего внимания к партнеру/партнерше, ведь даже сильным людям важно чувствовать поддержку.

Рыбы

Ваша карта – "Семерка Кубков". Понедельник откроет перед вами немало возможностей, однако вместе с ними появится и желание распылиться сразу на несколько направлений. Но карта советует не торопиться с выбором и не строить планы только на основе красивых обещаний или эмоций. Если возникнет интересное предложение, сначала внимательно проверьте все детали, и только потом принимайте окончательное решение. На работе или в личных делах не стоит переоценивать свои силы. В финансовой сфере воздержитесь от необдуманных покупок, особенно если они продиктованы сиюминутным настроением. В личной жизни день будет благоприятным для откровенных разговоров о совместном будущем, но не спешите давать обещания, если ещё не уверены в своих чувствах.

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