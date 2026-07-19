Эта река течет через 11 стран и прячет одних из самых опасных животных на Земле

Самая длиння река мира простирается на 6600 километров по Африке.

На протяжении своего течения знаменитая река Нил на севере Африки захватывает прохладные горные ручьи в Эфиопском нагорье, папирусные болота, раскаленную пустыню Сахару и, наконец, широкую дельту возле Средиземного моря. Эта длиннейшая река планеты занимает 6600 км и пересекает 11 стран. Но ее главная особенность даже не размер, а поразительное разнообразие ландшафтов и дикой природы, пишет Discover Wild Life.

"Нил – это гораздо больше, чем просто самая длинная река в мире. Это живая система, которая связывает необычайное разнообразие ландшафтов, климата и видов на северо-востоке Африки. Немногие реки в мире протекают через столь кардинально разные среды", – говорит Эрик Ойаре, сотрудник программы по пресноводным ресурсам Всемирного фонда дикой природы в Кении.

У реки два основных притока. Белый Нил берет начало в районе Великих африканских озер, причем озеро Виктория считается его главным истоком. А Голубой Нил берет начало из эфиопского озера Тана. Они сливаются в Хартуме, после чего текут на север через Судан и Египет, образуя богатую дельту Нила на средиземноморском побережье.

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Жизнь в верховьях Нила

Вблизи истоков озера, прохладные, богатые кислородом воды, стекающие с Эфиопского нагорья, создают идеальные условия для редких пресноводных рыб, не встречающихся больше нигде на Земле. Озеро Тана является домом для единственной в мире сохранившейся популяции вида Labeobarbus, крупной пресноводной рыбы, более известной как желтая рыба.

Ниже по течению река расширяется, впадая в обширные пресноводные системы вокруг озера Виктория. А затем достигает одного из крупнейших в мире тропических водно-болотных угодий в Южном Судане. Папирусные болота, лагуны и поймы служат местами размножения рыб, кормовыми угодьями для миллионов перелетных птиц и средой обитания для бегемотов, нильских крокодилов и антилоп.

Разнообразие реки

По мере того как Нил течет на север через Судан и Египет, окружающий ландшафт становится все более засушливым. Здесь река образует узкую ленту жизни, прорезающую Сахару.

Наконец, она достигает дельты Нила, где пресная вода встречается со Средиземным морем. Там образуются водно-болотные угодья, используемые перелетными птицами, мигрирующими между Африкой, Европой и Азией. Эта территория имеет международное значение.

"Уникальность этого места заключается в том, что каждый участок реки создает различные экологические условия", – добавил Эрик Ойаре.

Обитатели Нила

Хотя крокодилы и бегемоты являются самыми известными обитателями Нила, наибольшее биоразнообразие реки скрывается под поверхностью. В бассейне обитают сотни видов пресноводных рыб, многие из которых уникальны. Среди наиболее примечательных – рыбы-слоны, которые используют слабые электрические сигналы для навигации, поиска добычи и даже общения друг с другом.

Также там живут древние двоякодышащие рыбы, которые переживают засуху, зарываясь в ил и переходя в состояние покоя до возвращения дождей. Причудливые рыбы-суслики способны дышать воздухом и даже передвигаться по коротким участкам суши между водоемами. Могучий нильский окунь может вырастать до двух метров в длину, что делает его одним из крупнейших пресноводных хищников Африки.

Над водой африканские орланы-рыболовы, зимородки, цапли и аисты патрулируют берега реки, а дельта Нила служит важным местом отдыха и кормления для миллионов перелетных птиц, мигрирующих между Африкой, Европой и Азией.

Давление на Нил

Напомним, что сегодня ученые переосмысливают значение грандиозного проекта прошлого столетия - Асуанской плотины. Она построена в южной части Египта, перекрывая свободное течение реки. Считается, что регуляция течение препятствует свободному перемещению плодородного осадка. Это изменило почвы ниже по течению и приводит к эррозии.

Кроме того, отсутствие отложение пагубно влияет на дельту Нила в районе Средиземного моря. Осадок ежегодно уплотнял грунт в этом регионе, а из-за его отсутствия дельта проседает и все больше засаливается морской водой.

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