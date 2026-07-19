С начала июля РФ уже израсходовала две трети годового объема производства ракет 'Циркон'

В июле Россия применила больше баллистических ракет, чем способна изготовить за один месяц.

За первые 19 дней июля Россия запустила по Украине две трети запланированного годового объема производства ракет 3М22 "Циркон". Более того, количество примененных баллистических ракет превысило совокупный месячный объем их производства, сообщает "Милитарный" по результатам анализа отчетов Воздушных Сил Украины и региональных воздушных командований.

Отмечается, что с начала месяца Россия применила 107 баллистических ракет и 20 ракет 3М22 "Циркон". За весь июнь россияне в общей сложности запустили 102 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, две ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 15 ракет 3М22 "Циркон".

По оценке ГУР, в 2026 году РФ ежемесячно производит около 60 баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М" и 40 ракет РМ-48У, которые запускаются с комплексов С-400. Их совокупный месячный объем производства составляет примерно 100 ракет.

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Аналитики подчеркнули, что в июле Россия уже применила больше баллистических ракет, чем способна изготовить за один месяц. В то же время в 2026 году россияне планируют изготовить лишь 30 ракет 3М22 "Циркон".

По оценкам ГУР, накануне последней ночной атаки Россия имела в своем арсенале более 100 баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М", более 400 ракет РМ-48У, которые применяются с комплексов С-400, и более 120 ракет "Циркон". Аналитики отметили, что с декабря 2025 года враг поддерживал запас баллистических ракет комплекса "Искандер-М" на уровне около 200 единиц.

Аналитики считают, что интенсивное использование накопленных запасов ракет может свидетельствовать о том, что РФ стремится воспользоваться ограниченными запасами противоракетных средств у Украины и нанести максимальный ущерб во время массированных ударов. В то же время такие темпы применения постепенно сокращают российские ракетные резервы, которые промышленность не успевает полностью восстанавливать.

Почему РФ начала чаще бить по Киеву ракетами С-400

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, почему Россия начала чаще бить по Киеву ракетами из комплексов С-400. По его словам, это более дешевая альтернатива баллистическим "Искандерам".

Романенко отметил, что такая тактика позволяет оккупантам не только экономить более дорогие ракеты, но и значительно затрудняет работу украинской противовоздушной обороны. И одной из главных причин более широкого применения С-400 являются большие запасы таких ракет в России.

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