Как смыть пестициды с фруктов и овощей: эксперты поделились советами

Пестициды связывают с серьезными заболеваниями, но доказательства этого не всегда однозначны.

Помимо того, что мы удаляем остатки почвы и случайных садовых насекомых с вкусных летних фруктов и овощей, многие из нас хотят убедиться, что мы также избавляемся от остатков пестицидов, пишет Huffpost.

Издание сообщило, что в TikTok стал популярным тренд мытья фруктов и овощей в растворе пищевой соды, белого уксуса и специальных средств для мытья овощей и фруктов.

Эксперты поделились с изданием своим мнением о том, действительно ли это лучший метод. В статье отмечается, что пестициды связывают с серьезными заболеваниями, но доказательства этого не всегда однозначны.

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"Существует много различных видов пестицидов, и последствия попадания этих химических веществ в организм человека могут различаться в зависимости от типа пестицида. Некоторые пестициды могут вызывать неврологические повреждения, тогда как другие связывают с хроническими заболеваниями, такими как рак", – рассказала врач-токсиколог Келли Джонсон-Арбор.

Среди других проблем, связанных с пестицидами, – "воздействие на репродуктивную функцию или развитие", которое часто называют эндокринными нарушениями, отметила Джонсон-Арбор.

Агентство по охране окружающей среды отмечает, что "люди, вероятно, подвергаются воздействию лишь очень небольших количеств пестицидов – слишком малых, чтобы представлять риск".

Во многих случаях, по словам Джонсон-Арбор, "точная доза и время воздействия, необходимые для возникновения этих вредных последствий для здоровья человека, остаются неизвестными".

Эксперты дали советы, как сделать так, чтобы ваш летний урожай был практически свободен от пестицидов:

1. Обычная водопроводная вода – лучшее средство для мытья фруктов и овощей

По профессиональной оценке Джонсон-Арбор, вода прямо из-под крана достаточно эффективно очищает продукты.

"Обычная водопроводная вода остается самым простым и безопасным способом удаления микроорганизмов и пестицидов с продуктов", – добавила врач.

2. Не используйте мыло, моющие средства или магазинное "средство для мытья овощей и фруктов"

В статье объясняется, что фрукты и овощи по своей природе обладают высокой впитывающей способностью, поэтому, как правило, не рекомендуется применять к ним какие-либо виды мыла, моющих средств или растворов для очистки.

"Мыть свежие овощи и фрукты мылом, моющими средствами или специальными средствами для мытья овощей и фруктов не рекомендуется, поскольку их безопасность и эффективность не были должным образом проверены. Поскольку поверхность овощей и фруктов пористая, мыло и моющие средства могут впитываться даже после тщательного ополаскивания, а это может привести к заболеваниям", – отметила директор отдела диетологии Университета Джорджии Эмма Лейн.

3. Не поддавайтесь искушению замачивать овощи и фрукты

Издание сообщило, что замачивание фруктов и овощей в чистой воде может казаться эффективным способом их тщательной очистки перед употреблением.

Джонсон-Арбор предостерегла от использования этого метода, поскольку "на самом деле это может привести к усиленному распространению микроорганизмов через воду для замачивания, что вызовет более высокий уровень загрязнения".

4. Продукты с щелями, шероховатой поверхностью и листьями требуют более тщательной очистки

Отмечается, что летние продукты варьируются от прочных и твердокожих, например, арбуза, до очень нежных, в частности, ягод.

Поэтому, если вы моете фрукты или овощи с большим количеством углублений и щелей, вы не можете быть уверены в том, что удалите всю грязь и остатки пестицидов.

"Ягоды следует мыть осторожно, не слишком энергично, иначе они могут размякнуть. Листовые овощи нужно разделить на отдельные листья и промыть каждый в отдельности, тщательно очистив со всех сторон. Для продуктов с шероховатой поверхностью или щелями, таких как дыни или цветная капуста, используйте щетку для овощей, чтобы удалить грязь и остатки. Перед употреблением промокните их насухо или вытрите чистым бумажным полотенцем", – советует садовод из Калифорнии Крис Янг.

5. Не забывайте мыть продукты с толстой кожурой

"Мытье летних продуктов, которые очищают от кожуры и едят без нее, таких как дыня "ханиду" или манго, требует такого же внимания, как и мытье фруктов и овощей, которые употребляют целиком. Даже если вы не планируете есть кожуру определенных продуктов, мытье важно для минимизации грязи и бактерий, которые могут переноситься с поверхности на сам плод во время очистки или нарезки", – отметила директор кафедры диетологии Эмма Лейнг.

6. Обязательно держите под рукой чистую щетку для мытья

По словам Янга, эффективность обычной воды можно повысить, слегка потерев поверхность фруктов или овощей.

"Большинство людей пропускают этап протирания или легкого скребления поверхности фруктов и овощей. Трение, возникающее при протирании или чистке щеткой, помогает удалить грязь, бактерии и некоторые остатки пестицидов. Поэтому не забывайте слегка протирать свои продукты или использовать щетку для овощей и фруктов, чтобы очистка была более эффективной", – отметил он.

7. Органические продукты – лучший способ избежать пестицидов

Отмечается, что сертифицированные органические продукты стоят дороже, чем фрукты и овощи, выращенные традиционным способом. Кроме того, в зависимости от места вашего проживания доступ к органическим продуктам может быть ограничен.

Однако шеф-повар Ричард ЛаМарита отметил, что если у вас есть возможность покупать органические продукты, это лучший способ избежать пестицидов в ваших продуктах.

Другие полезные советы

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты дали советы, как лучше хранить арбуз, чтобы он оставался свежим и сладким.

Также мы писали, что эксперты рассказали, косточки каких фруктов можно есть, а с какими стоит быть осторожнее.

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