В народе православный праздник сегодня очень чтят и называют просто - Ильи.

20 июля по новому церковному календарю верующие чтят память пророка Илии - одного из самых известных и почитаемых библейских святых.

С этим днем связано немало народных примет, традиций и запретов, многие из которых дошли до наших дней.

Что можно и нельзя делать 20 июля, на какие приметы обращали внимание наши предки и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 июля (2 августа по старому стилю) православная церковь чтит память пророка Илии.

Пророк Илия - один из самых почитаемых ветхозаветных святых. Он жил примерно за девять веков до Рождества Христова и, согласно Священному Писанию, своей жизнью и чудесами свидетельствовал о силе единого Бога. День памяти пророка Илии считается одним из самых важных летних церковных праздников.

В этот день верующие молятся пророку Илие о здоровье родных и близких, мире и благополучии в семье, хорошем урожае, а во время засухи просят у него дождя. В некоторых храмах освящают свежий хлеб и фрукты, которыми затем угощают близких или раздают нуждающимся.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. В этот день вспоминают преподобных Иова и Феодосия Манявских - основателя и подвижника украинского Афона.

Какой сегодня праздник, что нельзя делать - обычаи и запреты дня

В народе праздник называют Ильин день, или просто Ильи.

По народной традиции сегодня принято помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, подавать милостыню и делать добрые дела.

Издавна пророка Илию считают покровителем дождя, грома и плодородия. После Крещения Руси в народном сознании он во многом заменил языческого бога Перуна, поэтому святого называют Громовержцем. По поверьям, именно Илья мчится по небу на огненной колеснице, а раскаты грома - это грохот ее колес.

С Ильи, по народным наблюдениям, лето начинает уступать место осени: заканчивается сенокос и начинается жатва.

Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, гнева, зависти, сквернословия и уныния. Также не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде - это считается грехом, а также ходить на рыбалку.

Самый известный запрет Ильина дня связан именно с купанием - по поверьям, после этого праздника вода становится опаснее. Приметы говорят, что в водоемах прячется нечистая сила, но также объясняют это и тем, что вода начинает остывать и после купания легко простудиться. Существует также легенда, что одна из подков коня пророка Илии упала в воду и сделала ее холодной.

Приметы 20 июля

В народе верят, что погода в Ильин день может подсказать, какой будет осень. Наши предки обращали внимание на такие приметы:

жаркий день выдался - к сухой осени;

гром слышен, а дождя нет - осадков в ближайшее время не будет;

комары летают тучами - день будет солнечным и ясным;

если 20 июля нет дождя - впереди еще шесть недель засухи.

Самая известная примета гласит: Ильин день считается границей между летом и осенью, таки и говорили - "До Ильи - лето, после Ильи - осень".

У кого именины сегодня

Именины 2 августа отмечает Илья.

Считается, что люди, рожденные в этот день, имеют сильный характер, отличаются чувством справедливости и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Они доброжелательны, щедры и пользуются уважением окружающих. При этом не прощают предательства и обмана.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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