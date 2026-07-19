20 июля по новому церковному календарю верующие чтят память пророка Илии - одного из самых известных и почитаемых библейских святых.
С этим днем связано немало народных примет, традиций и запретов, многие из которых дошли до наших дней.
Что можно и нельзя делать 20 июля, на какие приметы обращали внимание наши предки и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Какой сегодня православный праздник в старом календаре
- Какой сегодня праздник, что нельзя делать - обычаи и запреты дня
- Приметы 20 июля
- У кого именины сегодня
Какой сегодня церковный праздник в Украине
20 июля (2 августа по старому стилю) православная церковь чтит память пророка Илии.
Пророк Илия - один из самых почитаемых ветхозаветных святых. Он жил примерно за девять веков до Рождества Христова и, согласно Священному Писанию, своей жизнью и чудесами свидетельствовал о силе единого Бога. День памяти пророка Илии считается одним из самых важных летних церковных праздников.
В этот день верующие молятся пророку Илие о здоровье родных и близких, мире и благополучии в семье, хорошем урожае, а во время засухи просят у него дождя. В некоторых храмах освящают свежий хлеб и фрукты, которыми затем угощают близких или раздают нуждающимся.
Какой сегодня православный праздник в старом календаре
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. В этот день вспоминают преподобных Иова и Феодосия Манявских - основателя и подвижника украинского Афона.
Какой сегодня праздник, что нельзя делать - обычаи и запреты дня
В народе праздник называют Ильин день, или просто Ильи.
По народной традиции сегодня принято помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, подавать милостыню и делать добрые дела.
Издавна пророка Илию считают покровителем дождя, грома и плодородия. После Крещения Руси в народном сознании он во многом заменил языческого бога Перуна, поэтому святого называют Громовержцем. По поверьям, именно Илья мчится по небу на огненной колеснице, а раскаты грома - это грохот ее колес.
С Ильи, по народным наблюдениям, лето начинает уступать место осени: заканчивается сенокос и начинается жатва.
Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, гнева, зависти, сквернословия и уныния. Также не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
По народным приметам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде - это считается грехом, а также ходить на рыбалку.
Самый известный запрет Ильина дня связан именно с купанием - по поверьям, после этого праздника вода становится опаснее. Приметы говорят, что в водоемах прячется нечистая сила, но также объясняют это и тем, что вода начинает остывать и после купания легко простудиться. Существует также легенда, что одна из подков коня пророка Илии упала в воду и сделала ее холодной.
Приметы 20 июля
В народе верят, что погода в Ильин день может подсказать, какой будет осень. Наши предки обращали внимание на такие приметы:
- жаркий день выдался - к сухой осени;
- гром слышен, а дождя нет - осадков в ближайшее время не будет;
- комары летают тучами - день будет солнечным и ясным;
- если 20 июля нет дождя - впереди еще шесть недель засухи.
Самая известная примета гласит: Ильин день считается границей между летом и осенью, таки и говорили - "До Ильи - лето, после Ильи - осень".
У кого именины сегодня
Именины 2 августа отмечает Илья.
Считается, что люди, рожденные в этот день, имеют сильный характер, отличаются чувством справедливости и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Они доброжелательны, щедры и пользуются уважением окружающих. При этом не прощают предательства и обмана.
Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.