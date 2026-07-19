'Украина должна достигать своих целей': Зеленский анонсировал ключевые разговоры на завтра

Президент рассказал, с кем он уже пообщался и какую цель ставит.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что завтра проведет ключевые переговоры с командирами и командующими Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также рассказал, что продолжил беседы с опытными украинскими военными.

"Сегодня продолжил беседы с опытными украинскими военными. Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол – каждого из них в армии хорошо знают. И это были доклады как о ситуации на направлениях, так и общая беседа о ходе войны", – отметил президент.

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По словам главы государства, сейчас важно оценить дальнейшую стратегию и активные действия Украины, "как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью".

"Это включает в себя различные составляющие, и я хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины. Завтра у меня – ключевые переговоры. Украина должна достигать своих целей, и это произойдет", – добавил Зеленский.

Встречи Зеленского

Ранее президент сообщал, что провел встречи с тремя генералами. Среди главных тем бесед были: ситуация на фронте, усиление противовоздушной обороны и выполнение контрактов на производство дронов.

Также Зеленский провел переговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и анонсировал "решение по армии". Федоров, в свою очередь, заявил, что диалог продолжается и "изменения обязательно будут".

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