У ПВО хороший результат по отражению атак РФ, но перехватчики нужны ежедневно, – Минобороны

Бесперебойные поставки ракет для ПВО позволят спасти жизни людей.

В ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев за время войны, отметили в Минобороны, комментируя российскую атаку на столицу.

В ведомстве отметили, что защита от баллистических ракет остается постоянным и главным приоритетом:

"Наша ПВО отработала отлично, но нашим воинам нужны ракеты-перехватчики. Они нужны каждый день. Бесперебойные поставки, соблюдение договоренностей. Эти пакеты помощи – спасенные жизни".

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Минобороны выразило благодарность партнерам, которые продолжают поддерживать Украину, предоставляя антибаллистические средства и продолжая оказывать давление на Россию.

"Эта агрессия научила всех – решения должны приниматься своевременно. Уроки должны быть усвоены. Укрепляем международное сотрудничество, работаем над защитой Украины и людей", – говорится в заявлении.

Как Россия атаковала Киев ракетами

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Всего, как сообщили в Воздушных силах, РФ применила 41 ракету: 10 "Цирконов", 25 "Искандеров", 3 "Оникса" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Воздушным силам удалось сбить 18 ракет, в том числе одну Х-59/69.

В результате атаки погиб один человек, 13 человек получили травмы. Попадания и пожары зафиксированы в 5 районах столицы, сообщили в ГСЧС.

Также подвергся атаке Киевский регион: в Бучанском районе пострадали два человека. В результате нападения повреждены складские помещения, там возникли пожары.

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