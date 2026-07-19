'Если кто-то хочет причинить вам боль, он найдет способ': сильная цитата Джорджа Майкла

Известный альбом Faith 1987 года принес ему успех.

Цитата певца Джорджа Майкла о страхе и внутренней свободе до сих пор активно распространяется в сети. Слова исполнителя затрагивают тему, знакомую практически каждому, – тревогу из-за того, что могут сделать другие люди, пишет Economic Times.

"Если кто-то действительно хочет тебя обидеть, он в любом случае найдет способ. Я не хочу жить, беспокоясь об этом", – так звучит цитата.

Эта фраза – не о безразличии к опасности, а об отказе отдавать свою жизнь во власть страха. Автор цитаты подчеркивал: человек не может контролировать поступки или намерения других, зато полностью управляет тем, как реагирует на трудности.

Видео дня

Смысл послания прост – постоянное беспокойство лишает человека счастья, развития и отношений. Зато настоящая внутренняя свобода приходит тогда, когда человек принимает то, что изменить не может, и сосредотачивается на важном.

Справка

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье греческого ресторатора и английской танцовщицы. Еще в школе он познакомился с Эндрю Риджели, с которым впоследствии основал группу Wham.

Позже он сделал успешную сольную карьеру – альбом Faith 1987 года и такие хиты, как Freedom'90 и Father Figure, сделали его одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке. Несмотря на всемирную славу, Джордж Майкл постоянно находился под пристальным вниманием прессы, а сам открыто говорил о личных трудностях.

Он скончался 25 декабря 2016 года в Оксфордшире в возрасте 53 лет.

Ранее мы писали, что писатель Дейл Карнеги объяснил, почему веские аргументы не всегда меняют мнение человека. Он напоминал: общаясь с людьми, стоит помнить, что имеешь дело не с существами логики, а с существами эмоций. Ведь даже четкая логика не всегда убеждает – решения часто принимаются под влиянием чувств, личного опыта и гордости.

Вас также могут заинтересовать новости: