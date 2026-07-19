Румыния не будет производить PAC-3 для системы Patriot для Украины: аналитики объяснили, плохо ли это

В западной прессе в качестве одного из вариантов обсуждалась возможность локализации производства ракет для системы Patriot для Украины на территории Румынии.

Министр обороны Румынии Раду Мираце заявил, что эта страна не входит в перечень производителей ракет PAC-3 для комплексов Patriot, поэтому организация производства этих перехватчиков для Украины на румынской территории не будет осуществляться, сообщает Defense Romania.

Более того, издание утверждает, что с румынской стороной вообще не велись соответствующие переговоры. Однако до этого в западной прессе в качестве одного из вариантов обсуждалась возможность локализации производства ракет для систем Patriot для Украины на территории Румынии.

При этом глава Минобороны Румынии выразил поддержку усилиям "Коалиции желающих", одним из направлений которой является системная помощь Украине средствами ПВО, в частности ракетами для тех же Patriot.

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Аналитики отметили, что за последние четыре года так и не были реализованы намерения организовать в Румынии производство ракет-перехватчиков PAAC-4, они же SkyCeptor, которые были созданы для комплекса "Праща Давида", но также могут быть интегрированы в состав Patriot.

На этом фоне авторы украинского издания Defense Express подчеркнули, что тот факт, что Румыния не будет производить PAC-3 для системы "Патриот" для Украины, не несет для нас соответствующих негативных последствий.

Объясняется, что хотя вопрос о наличии ракет-перехватчиков против баллистических ракет для Украины приобрел статус "жизненно важного", однако в вопросе производства лучше полагаться на те страны, которые уже располагают развернутыми мощностями и готовыми технологическими решениями.

В то же время украинские аналитики отметили, что следует с благодарностью принимать любую помощь от любых стран, которая способствует укреплению обороноспособности Украины. В частности, они пояснили, что речь идет о готовности Румынии поддерживать усилия "Коалиции желающих" в сегменте противовоздушной обороны для Украины.

Ракеты для Patriot: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что партнеры из НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Грецию в связи с необходимостью предоставления Украине средств противовоздушной обороны для комплексов Patriot. В том числе речь идет о ракетах для систем, которые используются Военно-воздушными силами Греции. По данным источников, Украина направила запрос о необходимости получения до 200 ракет типа PAC-2, которые находятся на вооружении греческих батарей Patriot. По оценкам украинских чиновников, некоторые из этих ракет, прослужив 23 года в ВВС Греции, возможно, приближаются к окончанию срока эксплуатации. Одно из обсуждаемых предложений предусматривает продажу Грецией ракет Норвегии, которая затем доставит их в Украину.

Также мы писали, что США начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. По данным Kyiv Independent, вопрос вышел за рамки политических заявлений и перешел в техническую плоскость. По словам неназванного украинского чиновника, американская компания Lockheed Martin, которая владеет технологией ракет и является их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии. Известно, что на данный момент лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot за пределами США имеют только Япония и Германия.

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