Далеко не всегда украинских беженцев за границей размещают в жилых домах и отелях.

Многие европейские страны до сих пор принимают беженцев из Украины и помогают им адаптироваться в новой стране. Одним из таких государств остаются Нидерланды, однако далеко не всех вынужденных иммигрантов селят в отелях, домах или квартирах - иногда жилье оказывается очень необычным.

Некоторые украинцы в Нидерландах оказались в тюрьме - как они живут

Мужчина под ником ТУТ ЛЮДИ в своем аккаунте в TikTok показал, как живут украинские беженцы в Нидерландах. Он рассказал, что его, как и некоторых других приехавших из Украины, поселили в бывшей тюрьме, переоборудованной под лагерь.

Автор ролика провел экскурсию по своему жилищу - он показал небольшую комнату с решетками на окнах. В помещении размещается двухэтажная кровать, письменный стол и шкаф, на полу лежит коврик. В углу камеры расположена еще одна крошечная комнатка - туалет. По словам автора видео, санузлом по назначению никто не пользуется, так как на этаже есть общий, а в этой маленькой ванной комнате можно умыться и почистить зубы.

Украинец обратил особое внимание на окно, заботливо обрамленное занавесками. По словам беженца, оно сильно угнетает - несмотря на попытки сотрудников лагеря создать максимально возможный уют, решетки и "мутное" стекло, сквозь которое не видно окружающий мир, делают свое дело.

Однако несмотря на то, что некоторые украинские беженцы в Нидерландах оказались в таких условиях, мужчина, снявший видео, говорит, что благодарен за возможность жить даже в бывшей тюрьме. Он объяснил свою позицию - жизнь в Нидерландах, пускай и такая, позволяет ему зарабатывать и даже откладывать деньги. Трудится украинец, судя по всему, удаленно - он показал компьютер на письменном столе и сказал: "Тут живут два человека, и здесь мы зарабатываем деньги".

Кроме того, автор ролика отметил, что в комнате нельзя хранить технику - чайники, микроволновки, хлебопечки и подобные устройства запрещены. Если сотрудники лагеря найдут такие приборы, могут объявить выговор. Беженец объяснил - когда человек получает несколько выговоров, он рискует остаться без жилья. Администрация имеет полное право выселить нарушителя. То же самое происходит с теми, кто хранит в комнате алкоголь, табачные изделия или, уж тем более, запрещенные вещества. Сотрудники "отеля", по словам мужчины, регулярно проверяют своих постояльцев - например, могут в любой момент неожиданно наведаться, чтобы посмотреть на состояние комнаты и ее жильцов.

Интересно, что проживание в камере не бесплатное - автор видео сказал, что за проживание беженцы платят по 246 евро в месяц. Сам он живет в комнате не один, их двое, поэтому администрация лагеря получает 492 евро с каждой камеры.

Далее украинец показал, как выглядит бывшая тюрьма вне стен камеры - на видео хорошо видны длинные коридоры с множеством камер - точно таких же, как в американских фильмах, которые многие из нас неоднократно видели. Здание многоэтажное, и на каждом этаже размещены беженцы. Автор ролика спустился на первый этаж и с помощью ключа-сканера открыл турникет, сказав, что войти на территорию бывшей тюрьмы и выйти оттуда можно лишь таким образом - здание тщательно охраняется, да и охранников очень много.

Выйдя на улицу, мужчина обратил внимание подписчиков на территорию двора и соседнее здание снаружи - там, по его словам, живут арабы, и их центр размещения отделен от украинского забором. Также украинец отметил, что арабы быстрее и чаще получают социальное жилье - такой вывод он сделал после разговоров с теми, с кем удалось познакомиться в лагере. Пройдя через весь двор, автор ролика отметил наличие футбольного поля.



В следующем ролике украинец показал, как выглядит кухня - в бывшей тюрьме, переоборудованной под лагерь, она довольно уютная - есть кофемашина, чайники, холодильник с водой, умывальник и мусорные контейнеры. Дальше, в следующей комнате - зона для приготовления пищи. Украинцы круглосуточно могут пользоваться общими печами и холодильниками. Автор ролика снова отметил, что везде установлены камеры в целях безопасности.

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