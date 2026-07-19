Небольшая деревня насчитывает 987 жителей, но в течение лета туда съезжаются 50 тысяч человек

Населенный пункт на побережье Балтики превращается в туристический улей, как только синоптики обещают солнце.

В селе Карвия в Польше на постоянной основе проживает всего 987 человек. Однако летом его заполняют десятки тысяч отдыхающих, пишет Wp.finanse.

Оно расположено на южном побережье Балтийского моря, недалеко от Гельского полуострова – популярного курортного района страны.

По оценкам главы Карвии Бартоша Агаты, в солнечные дни село может принимать до 50 тысяч туристов одновременно. Он рассказал, что туристам доступны пансионаты, апартаменты и кемпинги, а количество людей в селе в сезон возрастает в разы.

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По словам главы села, недавно изменился сам профиль отдыхающих. Все чаще гости приезжают всего на три-пять дней вместо привычного отпуска на неделю или две. В то же время они стали более требовательными к качеству жилья, из-за чего владельцам объектов приходится инвестировать в модернизацию номеров.

Начало июля оказалось не таким активным из-за дождливой погоды, но с улучшением прогноза Карвия снова начала заполняться туристами. Подобное замечают и владельцы заведений общественного питания – количество клиентов у них напрямую зависит от погоды.

Завтрак в местном ресторане стоит около 460 грн, самая дешевая пицца – примерно 295 грн, а кофе или чай – от 140 до 210 грн. Ночевка в пансионате или частной квартире обойдется в среднем от 1060 до 1420 грн с человека.

Погода решает

Владелец одного из пансионатов Кшиштоф Марцинский отмечает, что Карвия на протяжении многих лет остается прежде всего местом для семейного отдыха. По его наблюдениям, большинство бронирований сегодня происходит через интернет, а спрос на жилье стремительно растет каждый раз, когда прогноз погоды благоприятный.

После двухнедельного запрета на купание из-за сильного ветра, высоких волн и обратных течений на пляже снова подняли белый флаг. Спасатели напоминают, что ситуацию на море постоянно отслеживают, а в случае попадания в обратное течение не стоит пытаться плыть против него.

"Если кого-то захватило обратное течение, нужно пытаться плыть в сторону, потому что против самого течения шансов вырваться нет", – пояснил один из спасателей.

Деревня-музей

Ранее УНИАН сообщал об еще одной маленькой европейской деревне, которая каждый год превращается в туристическую Мекку. Речь идет о французском Шатонеф-ан-Оксуа в Бургундии, где постоянно проживают всего 76 человек, однако ежегодно его посещают около 100 тысяч туристов со всего мира. Главная достопримечательность – замок XII века высотой около 20 метров, который чудом уцелел во время Французской революции: его выкупил местный житель, благодаря чему сооружение сохранилось до наших дней.

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